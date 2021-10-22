Зеленский определился с кандидатом на министра обороны - Арахамия

Кадровый вопрос рассмотрят за две-три недели, сказал Арахамия. Фото: mil.gov.ua

Президент Владимир Зеленский определился с возможной кандидатурой на должность министра обороны.

Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия журналистам, сообщает Цензор.нет

Однако Арахамия не захотел называть фамилию кандидата, который может стать следующим министром обороны после того, как будет уволен Андрей Таран, и сказать, мужчина это или женщина.

"Это человек. Мы за равенство всех граждан", - уклонился от ответа нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МВД полетели головы из-за "косяков" СНБО

Говоря о том, когда будет рассмотрена отставка Тарана, нардеп рассказал: "Думаю, на протяжении двух-трех недель будем определяться".

19 октября стало известно, что министр Абрамовский написал заявление об отставке. Заявление поступило в Верховную Раду. В сентябре СМИ сообщали, что наиболее вероятные кандидаты на вылет в правительстве: министр соцполитики Марина Лазебная, вице-премьер Олег Уруский. Также называли фамилию министра обороны Тарана. Правительство во главе с Денисом Шмыгалем Верховная Рада назначила 4 марта 2020 года. С тех пор С тех пор правительство работает без иммунитета и программы деятельности.