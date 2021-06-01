Зеленский опасается объединения России и Беларуси

Союз между Россией и Беларусью возможен. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность относительно слияния Беларуси и Российской Федерации в "Союзное государство".

"У нас сегодня очень опасная ситуация в Беларуси, на нашей северной границе. Сегодня там находится армия под командованием белорусского режима", - сказал Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По словам главы государства, Россия и Беларусь "настойчиво работают над договоренностями между собой", которые могут предусматривать вопросы обороны.

"Тогда Россия получила бы контроль над белорусскими Вооруженными силами. С этой стороны мы тоже видим опасность для себя - до реального "Союзного государства" между Россией и Беларусью", - отметил президент Украины.

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Зеленский отметил, что есть еще "много вариантов военных действий" со стороны РФ, в том числе операции с моря.

Так, Россия может попытаться "прорвать" сухопутный коридор в Крым, что, вероятно, "приведет к эскалации от оккупированного Донбасса к "блицкригу" за пределами временно оккупированных территорий, к административным границам Донецкой и Луганской областей.

"Союзное государство" - конфедеративный союз Российской Федерации и Республики Беларусь с поэтапно организуемым единым политическим, экономическим, военным, таможенным, валютным, юридическим, гуманитарным и культурным пространством. Проект "Союзное государство", а точнее его возрождение, глазами Владимира Путина предусматривал не только экономическую интеграцию, но и создание с Беларусью общей судебной и правоохранительной системы, усиление военного сотрудничества и передачи более 90% управления на надгосударственный уровень, фактически - России. Из-за опасности потерять страну в декабря 2019 года тогда еще признанный всем международным сообществом президент Беларуси "включил заднюю" и открыто пошел на конфликт с Путиным. Белорусский президент заявлял, что Путин хочет, чтобы они были одной страной, но сам Лукашенко не согласится на условия России интегрировать Беларусь следующим образом. Ведь это означало фактическую потерю ее независимости.