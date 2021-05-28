Большинство белорусов живет советскими стереотипами - оппозиционер

Алена Васильева: "Совок сидит в головах просто термоядерно. Зато интеллигенция в Беларуси абсолютно национально ориентированная". Фото: Тарас Подолян

Белорусы в основном находятся в российском информационном поле. Национально ориентированная интеллигенция практически отстранена от политики. Нация должна прислушиваться к белорусской молодежи, живущей за рубежом.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказала белорусская оппозиционерка, политэмигрантка Алена Васильева.

"Надо разломать стену. Основная масса людей должна понять: нужно сделать цивилизационный выбор, – говорит она. – Нельзя сидеть и в России, и в Европе – так не бывает. И в нейтралитете не удастся остаться, если рядом Россия. Рассказы новых лидеров – если не Россия, то будем нейтральными. А кто даст быть нейтральными? У белорусов не было опыта Чечни, Грузии и Украины. Они вроде жили с девственно чистым разумом и восприятием окружающей действительности. Что будет в Беларуси дальше – не знаю. Как жила там – была в своем кругу, занималась туристическим бизнесом. Была русофобка – это у нас такое маргинальное определения. Другие тоже были. Мой муж – рок-музыкант и русофоб со стажем. Жили в своей среде творческой интеллигенции. 20 процентов людей в Беларуси – творческая интеллигенция. Остальные так и живет советскими стереотипами".

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В 90-х годах прошлого века в Беларуси начала зарождалась национальная идентичность, рассказывает Алена Васильева. Но все сошло на нет.

"Были годы независимости. Лукашенко выбрали как борца с коррупцией. Пусть он, лишь бы не другой. И это затянулось на 26 лет. Совок сидит в головах просто термоядерно. Зато интеллигенция в Беларуси абсолютно национально ориентированная. Но в политической сфере ее не видно. Лидеры белорусской оппозиции в 2020 году создали фейк, который к национальной идее не имеет никакого отношения. Это жизнь по российским нарративам. Уважающий себя человек не будет отмечать 23 февраля. А лидеры оппозиции об этой дате вспоминают. Делают привязку и к 9 мая. Сейчас важно продержаться. Каждый, кто может и имеет силы, должен говорить о национальной идее.

Открыли ютуб-канал и создали рубрику "Мысли", где любой белорус должен правильно отвечать на вопросы. Сделали для себя такой кодекс чести. Вопросы такие: "Кто для тебя Путин? Чей Крым? Какой ты видишь Беларусь? " Молодежь, правильно отвечающая на эти вопросы, затем записывает свои ролики. Говорит все, что хочет донести. Есть много белорусской молодежи в разных странах: в Америке, в Израиле, в Австрии. Важно, чтобы нация их услышала. Меньшинство должно потихоньку становиться услышанным. Раньше люди слушали только российский рупор".

Полное интервью с Аленой Васильевой читайте в журнале "Країна"

17 стран Европы, Канада и США поддержали создание международной платформы, которая будет заниматься документированием нарушений прав человека режимом Александра Лукашенко в Беларуси. Платформу создадут как независимую международную правозащитную площадку, которая будет заниматься документированием свидетельств серьезных нарушений прав человека, произошедших в Беларуси во время и после президентских выборов 2020 года.