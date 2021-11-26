Зеленский обвинил Порошенко и Турчинова

Зеленский обвинил предшественников. Фото: 24 канал

Президент Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко и экс-секретаря СНБО Александра Турчинова в потере украинских территорий.

Журналист Юрий Бутусов спросил Зеленского о заместителе секретаря Совета нацбезопасности и обороны Руслане Демченко и его отношении к Харьковским соглашениям, сообщает Gazeta.ua.

"Относительно господина Демченко или вопроса потери Крыма. Давайте честно. Вы же постоянно работаете с Турчиновым. Так вот господина Турчинов рассматривают, я его не виню, одним из тех, кто потерял Крым. А господина Порошенко - потерявшего Донбасс. Это мое мнение. И уверен, мнение большинства общества.

Это я вам отвечаю на: "Крым россиянам отдал Демченко", - заявил Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов

В офисе президента отказались сообщать результаты люстрационной проверки Руслана Демченко. Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.