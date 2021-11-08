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понедельник, 08 ноября 2021 11:44

Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму

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Офис президента засекретил данные о лоббисте российского флота в Крыму
Демченко был советником Порошенко, затем стал советником Зеленского. Фотоколлаж: "Схемы"

В Офисе президента отказались сообщать результаты люстрационной проверки первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Руслана Демченко.

Об этом сообщили журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

В ОП письменно информировали редакцию "Схем", что данным присвоили гриф "Для служебного пользования".

Журналисты выяснили, что ранее Демченко попадал под люстрацию. Но его имя и фамилия исчезла с сайта Министерства юстиции, где он был указан в списке лиц, которым запрещено занимать государственный пост.

Руслан Демченко в 2010 году лоббировал так называемые Харьковские соглашения, по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму и обстоятельства подготовки, и ратификации которых на предмет государственной измены сейчас проверяет СБУ.

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Руслан Демченко в 2010-2014 годах являлся заместителем министра иностранных дел. В сентябре 2014-м стал советником президента Петра Порошенко, в июле 2019-го - советником Владимира Зеленского, а с июня 2020 года - первым заместителем секретаря СНБО.

21 апреля 2010-го, Янукович и Медведев подписали в Харькове соглашение, по которому срок пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе продлен с 2017-го до 2042 года с автоматическим продлением на пять лет.

Когда в Верховной Раде рассматривали ратификацию этого соглашения, тогдашнего спикера Литвина забросали яйцами.

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