Зеленский объявил ультиматум Раде

"Что же, давайте по-другому", - Зеленский депутатам. Фото: УНІАН

Исполнительная власть решила немедленно закрыть все игровые автоматы после провала парламентом законопроекта о легализации игорного бизнеса.

Об этом в Facebook заявил президент Владимир Зеленский.

"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит.

Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет?

Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы.

Думай... те", - написал он.

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С сегодняшнего дня все игорные заведения в 16 часов прекращают функционирование, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков 19 декабря на заседании Верховной Рады депутаты не поддержали легализацию игорного бизнеса. Соответствующий закон отправили на доработку. 20 декабря на внеочередном заседании правительства Кабмин решил ликвидировать игровые автоматы, которые маскируются под лотереи.