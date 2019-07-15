Зеленский объяснил свои кортежи

Кортеж пытался обогнать автобусы с детьми. Фото: strana.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что с ним ездит не кортеж, а члены команды.

Об этом глава государства написал в Facebook после того, как граждане раскритиковали его за отсутствие реакции на ДТП с участием президентского кортежа в Запорожской области.

"Сообщаю для всех. Во время передвижения президента дорогами Украины едет 2 автомобиля: президентский и автомобиль охраны. Иногда бывает третий - с сопровождающими лицами, членами команды, охраной. Эти автомобили останавливаются на всех светофорах, стоят в пробках, никто не включает "мигалки" и др. Видимо, поэтому Facebook-сообществу так тяжело изучить вопрос. Президент - такой же участник движения, как и все.

Что касается ДТП в Запорожской области - это недопустимо. Если работники УГО, которые ехали на микроавтобусе в Киев, нарушили правила и будут признаны виновниками ДТП, они будут привлечены к ответственности. И слава Богу, что все остались живы.

Относительно пробки на Позняках, то давайте вспомним: 11 июля был визит в Киев премьер-министра Молдовы Майи Санду. И проезд высокого зарубежного гостя сопровождался согласно дипломатическому протоколу и международным обязательствам Украины. Соответственно, движение по маршруту было временно ограничено", - написал Зеленский.

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На выходных в Запорожской области колонна автобусов с детьми попала в ДТП с участием машин из кортежа президента Зеленского.