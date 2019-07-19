Зеленский о "слуге народа" Куницком: С двумя паспортами не может быть депутатом

Александр Куницкий имеет гражданство Израиля. Фото: Александр Куницкий

Кандидат в народные депутаты от "Слуги народа" Александр Куницкий не имеет права участвовать в выборах, если имеет гражданство другой страны.

Об этом заявил лидер политсилы и президент Владимир Зеленский во время визита в Харьков.

"Он сдал паспорт. Мне так сказали", - отметил президент.

Журналисты объяснили, что решения относительно такого обращения еще нет.

"По закону, он не может быть депутатом, если у него есть двойное гражданство. Вот и все. Если у него есть второй паспорт, если он его не отдал - не может быть депутатом", - сказал Зеленский.

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ЦИК отменила регистрацию мажоритарщика от партии "Слуга народа" Александра Куницкого из-за того, что он в последние 5 лет 264 дня подряд провел за границей. Позже Шестой апелляционный суд Киева отменил постановление ЦИК. А 19 июля это решение поддержал и Кассационный админсуд в составе Верховного суда. Ранее стало известно, что Куницкий имеет гражданство Израиля.