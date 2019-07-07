ЦИК нашла людей с двойным гражданством в партии Зеленского - назвали количество

Центральная избирательная комиссия назвала фамилии 4 кандидатов.. Фото Униан

Центральная избирательная комиссия направила партии "Слуга народа" письмо с информацией о возможном двойного гражданства и других жизненных обстоятельств 4 кандидатов в народные депутаты.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Евгения Радченко.

По его словам, информация касалась кандидатов Александра Куницкого, Андрея Холодова, Михаила Соколова и Валерия Божика.

Как пояснил Радченко, представители общественности и СМИ передают ЦИК информацию о выявленных нарушениях со стороны кандидатов, и решила проинформировать о них партию. По его словам, ЦИК не требует от партии ответа на свое обращение.

"Мы же не следственный орган, мы не можем установить обстоятельства законности или незаконности приобретения гражданства", - подчеркнул он.

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Заместитель председателя ЦИК отметил, что не вся информация касалась двойного гражданства, однако не смог уточнить, какие именно нарушения обнаружили у каждого из кандидатов.

Ранее издание UA:Харьков сообщило, что 6 июля на встрече с избирателями в Харькове Куницкий сам признался, что он гражданин Израиля и гордится службой в армии.

Александр Куницкий баллотируется по 169 одномандатному избирательному округу в Харькове, Андрей Холодов - 22 номер списка партии "Слуга народа", Валерий Божик баллотируется по 294 округу в Черновицкой области, Михаил Соколов - 99 номер списка партии.