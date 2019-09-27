"Зеленский не понимает, куда должен вести страну" - правозащитник

"Я принял результат выборов, но не сказал бы, что Зеленский украинский президент, - говорит правозащитник Иосиф Зисельс. Фото: Виктория Майстренко

Украина должна продолжать путь в Европу не формально, чтобы стать членом ЕС, а чтобы ее система ценностей менялась на европейскую.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал правозащитник и диссидент Иосиф Зисельс.

"Это важнее, чем быть членом ЕС. Мне кажется, президент Зеленский сам еще не понимает, куда он должен вести страну и вообще должен ли это делать. Есть большая неопределенность и она может трактоваться по-разному, потому что скрывает в себе определенные риски для страны ", - сказал он.

"На президента были возложены большие надежды различных групп населения. Это - определенная высота. Падать оттуда будет больно", - добавил Иосиф Зисельс.

Он отметил, что Зеленский пока не его президент.

"Я не могу его считать своим президентом, потому что за него не голосовал. Я принял результат выборов, но не сказал бы, что он украинский президент. Мне важно, чтобы Украина шла своим путем, сохраняя идентичность, а не полностью адаптировалась к требованиям Европы. мне кажется, что для Зеленского это не так важно. для него и еврейство не важно, поскольку он не является настоящим евреем ", - сказал правозащитник.

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За Владимира Зеленского на президентских выборах во втором туре проголосовали 73,22%. На выборах в Верховную Раду его партия "Слуга народа" получила 254 мандата из 424.