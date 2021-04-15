Зеленский не пересечет ни одной красной линии - Кулеба

Украина имеет поддержку международных партнеров, говорит Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский не пересечет ни одной красной линии в завтрашних переговорах. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Между президентами Украины и Франции завтра будет откровенный разговор. И уверяю, что президент не уступит ни одной принципиальной позицией Украины и не пересечет ни одной красной линии, защищая наши интересы.

Разговаривать с французами нужно. Они - важный международный игрок и участник "Нормандского формата".

Присоединится госпожа Меркель, выступившая с очень четким заявлением. Столь четким, что Россия была вынуждена опровергать это заявление. Меркель очень четко призвала Путина прекратить наращивание вооруженных сил на границе с Украиной", - сказал министр в эфире телеканала "1+1".

"В случае, если не дай Бог, активные, масштабные боевые действия возобновятся, то мы получим конкретную, предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров. Которая существенно укрепит обороноспособность Украины и поможет нам отразить наступление агрессора.

Украина получает и получит еще большую военно-техническую поддержку - конкретную оружие, разведывательные данные, технологии, которые укрепят украинскую способность защищаться", - также заявил Кулеба.

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"Мы готовы провести полноценный саммит "Нормандской четверки" и говорить с Путиным в этом формате непосредственно. Но Российская Федерация избегает такого формата", - сказал министр.

Завтра Владимир Зеленский посетит Францию. К переговорам с Эммануэлем Макроном присоединится Ангела Меркель. Это будут полноценные переговоры в формате N3, из сообщений СМИ. Из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге, заявлял главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак. Страны "Большой семерки" призвали РФ прекратить провокации на границе с Украиной.