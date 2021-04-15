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четверг, 15 апреля 2021 12:11

Зеленский будет говорить с Макроном и Меркель - СМИ

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Зеленский будет говорить с Макроном и Меркель - СМИ
Переговоры будут в формате N3 Фото: Getty Images

Завтра к переговорам президента Украины Владимира Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном присоединится канцлер Германии Ангела Меркель.

Это будут полноценные переговоры в формате N3, пишет ZN.UA со ссылкой на дипломатические источники.

"Эти переговоры в формате трио показывают, что разговоры, что якобы Путин будет говорить об Украине без Украины, не соответствует действительности.

Цель Путина - расколоть "нормандский формат". Эти переговоры в видеоформате является свидетельством поддержки Украины со стороны Франции и Германии", - сообщил источник.

Зеленский посетит Францию в пятницу, сообщал ранее сайт главы государства.

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Из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге, заявлял главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Страны "Большой семерки" призвали РФ прекратить провокации на границе с Украиной.

Российский оккупант на Донбассе продолжает обстрелы, 13 апреля погиб украинский военный. Перед этим с минувшей субботы погибли трое украинских воинов.

С начала этого года на фронте погибли 26 украинских военных, говорил президент Владимир Зеленский на прошлой неделе.

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