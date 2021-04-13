Страны "Большой семерки" призвали РФ прекратить провокации на границе с Украиной

G7 призвала Россию прекратить провокации на границе. Фото: Reuters

Главы МИД стран G7, а также глава европейской дипломатии Хосеп Боррель призвали Россию прекратить "провокации" вблизи границы с Украиной.

"Эти масштабные передвижения военных, которые проводятся без предварительного уведомления, представляют собой угрозу и дестабилизируют ситуацию. Мы призываем Россию прекратить провокации и немедленно снизить напряженность, в соответствии с международными обязательствами", - говорится в заявлении G7, опубликованной председательствующей в этой группе Великобританией .

G7 и ЕС "очень обеспокоены масштабным усилением российских сил" вблизи границ с Украиной и в Крыму.

Страны заявили, что выражают поддержку "подходу Украины, основанном на сдержанности" и поддерживают независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, а также усилия Франции и Германии с работы в "нормандском формате" для достижения выполнения Минских договоренностей.

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