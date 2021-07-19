Зеленский не хотел готовиться к встречам - просили вмешаться первую леди

Владимир Зеленский не хотел готовиться к встрече с Макрона. Фото: EPA-EFE / TOMS KALNINS

Экс-секретарь СНБО Александр Данилюк просил жену президента Владимира Зеленского Елену повлиять на него. Глава государства не хотел готовиться к встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Я помогал организовать встречу Зеленского и Макрона перед вторым туром президентских выборов в 2019 году", - рассказывает Данилюк в программе "Светская жизнь".

Ему нужно было настроить Зеленского на работу.

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"Бывали случаи, когда я давал документы, а Зеленский не хотел готовиться. Говорил: "Я пошел". Я тогда звонил жене Зеленского в номер и сказал: "Лена, что-то мне кажется, Владимир не лучшим образом подготовился к встрече с президентом Франции". Через некоторое время стук, в мой номер заходит Владимир и говорит: "Ладно, давай мне папку", - рассказал экс-секретарь СНБО.

Причиной такого поведения могло стать то, что это была первая серьезная международная встреча Зеленского, поэтому для него подобная подготовка стала необычной.

Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что влияет на президента Владимира Зеленского. Если Зеленской что-то не нравится, то она рассказывает об этом мужу.