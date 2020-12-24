Елене Зеленской не запрещают разговаривать на любые темы. Фото: president.gov.ua

Первая леди Украины Елена Зеленская призналась, что влияет на президента Владимира Зеленского.

Об этом она заявила в интервью НВ.

Если Зеленской что-то не нравится, то она рассказывает об этом мужу.

"Но это не значит, что он примет какое-то решение из-за того, что я что-то в интернете прочитала".

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По словам первой леди, ей дома никто рот не закрывает и не запрещает разговаривать на любые темы.

"Просто я действительно осторожно к этому отношусь. Я не хочу некомпетентно внести смятение хотя бы даже на 10 минут в его голову. Он все равно принимает решение такое, как ему нужно. Зачем портить человеку настроение?" - добавила она.

В декабре первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в ежегодном совещании послов. Она впервые стала участницей подобного мероприятия.