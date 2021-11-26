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пятница, 26 ноября 2021 12:15

Зеленский назначил двух судей КСУ

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Зеленский назначил двух судей КСУ
Зеленский заявил о начале судебной реформы. Фото: @ConstitutionalCourtofUkraine

Президент Владимир Зеленский назначил двух судей Конституционного суда.

Об этом он заявил в пятницу на пресс-марафоне, сообщает Gazeta.ua.

"Вы видели, какой был кризис с Конституционным судом? Кстати, я назначил двоих, мы победили. Двух новых судей от президента Украины в Конституционный суд, которые мы избрали, я назначил вчера.

Я не знаю, опубликовали ли указ", - заявил Зеленский.

Также президент заявил о начале судебной реформы. "Мы начали судебную реформу, ее никто не начинал. Есть большая борьба с судьями. Есть нормальные судьи", - сказал Зеленский.

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В апреле Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда.

В марте президент отменил указы Януковича 2013 года о назначении Александра Тупицкого и Алексадра Касминина судьями КС.

В июле коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда признала незаконным указ президента Зеленского.

После этого Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту принятия судьями решения.

Офис президента подал апелляцию в Большую палату ВС на решение Высшего админсуда.

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