Зеленский идет в Конституционный суд

Президент появится в Конституционном суде. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 11 июля на заседание Конституционного суда, который будет рассматривать законность его указа о роспуске Верховной Рады.

Об этом заявил в видеообращении в Facebook.

"Завтра Конституционный суд будет рассматривать вопрос роспуска парламента.

Меня пригласили на заседание, и это будет впервые за 28 лет истории независимой Украины, когда президент придет на заседание Конституционного суда.

Именно так будет, а не наоборот, когда хозяин вызывает своих слуг, своих судей к себе, в кабинет.

Самое главное, это моя позиция как президента, когда я распускал парламент. Это был и это огромный запрос украинского народа, воля народа, я всегда ее буду защищать", - сказал глава государства.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. 24 мая группа народных депутатов из фракции "Народний фронт" направили в Конституционный суд представление о неконституционности роспуска парламента.