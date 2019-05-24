В Конституционный суд пожаловались на роспуск Рады

От Конституционного суда просят рассмотреть представление в течение 2 месяцев. Фото: radiosvoboda.org

Группа народных депутатов из фракции "Народний фронт" послали в Конституционный суд представление о неконституционности роспуска Верховной Рады президентом Владимиром Зеленским.

Об этом журналистам в пятницу заявил первый заместитель главы фракции Андрей Тетерук.

Депутаты собрали 62 из необходимых 45 подписей для представления. Попросили суд рассмотреть их обращение в течение 2 месяцев.

Тетерук заявил, что депутаты просят КС, чтобы дело было рассмотрено "в кратчайшие сроки" и "общество получило ответ".

Между тем в Верховный суд подано уже 3 иска, оспаривающих указ Зеленского о роспуске ВР и назначении внеочередных парламентских выборов, пишет "Інтерфакс-Україна"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Порошенко уже начали избирательную кампанию

Указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019-го в четверг, 23 мая, опубликовано в правительственном издании "Урядовий кур'єр". Таким образом, этот указ вступил в силу. Зеленский также поручил Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.