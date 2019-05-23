Досрочные выборы будут. Вступил в силу указ о роспуске Рады

Указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады вступил в силу. Фото - Униан

Указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 в четверг, 23 мая, опубликовано в правительственном издании "Урядовый курьер".

Таким образом, этот указ вступил в силу. Зеленский также поручил Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.

Как заявил Зеленский, главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту, а юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции.

Практически все фракции заявили о готовности участвовать в досрочных выборах в Раду, при этом фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Радикальная партия Олега Ляшко" считают неконституционным роспуск парламента. А фракции "Батькивщина", "Самопомощь", "Оппозиционный блок" поддержали такое решение президента.

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Фракция "Радикальной партии" Олега Ляшко инициировала сбор подписей парламентариев под обращением в Конституционный суд Украины относительно указа президента о роспуске парламента. О неконституционности указа также заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий.

Очередные выборы в Верховную Раду должны были пройти осенью 2019 года.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук предлагает сократить количество депутатов парламента.