Досрочные выборы будут. Вступил в силу указ о роспуске Рады

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 2160
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5175
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 14043
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Если заполним украинским и мультики, и порнуху, мы победим - Журавель
Просмотров: 450
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2358
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Просмотров: 5652
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
"Все разъедутся скамейки ставить в округах" - мажоритарщик о решении Зеленского распустить Раду
Просмотров: 1737
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Рассказали, имеет ли Зеленский право распустить Раду
Просмотров: 1971
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
Коалиция и выборы: распустит ли Зеленский Раду
3 Просмотров: 3520
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 7074
Фото
Все фото
13
5
9
14
8
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться, - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться, - карикатурист Юрий Журавель
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Вакарчук поехал к протестующим в Харьков
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Что упало - то пропало: самые яркие фотожабы на инаугурацию Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Страна мечты: как прошла инаугурация президента Зеленского
Сессию Полтавского горсовета снова перенесли - ждут результатов суда над экс-мэром
Сессию Полтавского горсовета снова перенесли - ждут результатов суда над экс-мэром
Видео
Все видео
Порошенко прокомментировал расследование против него
Порошенко прокомментировал расследование против него
Коломойский рассказал, что пожелал Зеленскому после инаугурации
Коломойский рассказал, что пожелал Зеленскому после инаугурации
Зеленскому не понравилось кресло в кабинете
Зеленскому не понравилось кресло в кабинете
Коломойского обвинили в подготовке убийства
Коломойского обвинили в подготовке убийства
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Интервью
1/5
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться, - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться, - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 612
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2358
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 567
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
2 Просмотров: 1215
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
1 Просмотров: 1917
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
20 мая 2019
Просмотров: 1719
Моя машина
Той дід ходив до нас півроку. Сідав біля редакторки і скаржився на доньку. Мовляв, позичила гроші й не віддає, не доглядає і не відвідує. Зрештою ...
четверг, 23 мая 2019 08:27

Досрочные выборы будут. Вступил в силу указ о роспуске Рады

  Комментировать
Досрочные выборы будут. Вступил в силу указ о роспуске Рады
Указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады вступил в силу. Фото - Униан

Указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 в четверг, 23 мая, опубликовано в правительственном издании "Урядовый курьер".

Таким образом, этот указ вступил в силу. Зеленский также поручил Кабинету министров обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов.

Как заявил Зеленский, главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту, а юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции.

Практически все фракции заявили о готовности участвовать в досрочных выборах в Раду, при этом фракции "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Радикальная партия Олега Ляшко" считают неконституционным роспуск парламента. А фракции "Батькивщина", "Самопомощь", "Оппозиционный блок" поддержали такое решение президента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского сообщили, на каком этапе законопроекты об импичменте и неприкосновенности

Фракция "Радикальной партии" Олега Ляшко инициировала сбор подписей парламентариев под обращением в Конституционный суд Украины относительно указа президента о роспуске парламента. О неконституционности указа также заявил глава Верховной Рады Андрей Парубий.

Очередные выборы в Верховную Раду должны были пройти осенью 2019 года.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук предлагает сократить количество депутатов парламента.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Досрочные выборы будут. Вступил в силу указ о роспуске Рады». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
мая

В Киеве создали деревянный самолет

Самое читаемое
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
В Администрации Зеленского состоялся первый скандал
 1 Просмотров: 43722
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
 4 Просмотров: 22915
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ
СБУ возглавит друг Зеленского - СМИ 3 Просмотров: 22014
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина
Правительство после Гройсмана может возглавить женщина Просмотров: 21250
Порошенко готовят на новую должность
Порошенко готовят на новую должность 5 Просмотров: 19108
Политика
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться, - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться, - карикатурист Юрий Журавель
13
 Просмотров: 639
НАТО расширит военную поддержку Украины
НАТО расширит военную поддержку Украины Просмотров: 171
Тереза Мэй собирается в отставку
Тереза Мэй собирается в отставку Просмотров: 243
У Зеленского предлагают сократить количество депутатов
У Зеленского предлагают сократить количество депутатов 1 Просмотров: 4284
Порошенко прокомментировал расследование против него
Порошенко прокомментировал расследование против него
 Просмотров: 4176
Больше всего комментируют
15
"Где еще два указа?" - Зеленского поймали сети
7
Вопрос о мире с Россией могут вынести на референдум - глава АП
6
Россия отказалась от мира с Украиной
5
Порошенко готовят на новую должность
4
Ветераны войны записали видеообращение к Зеленскому
Голосов: 1551
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua