Зеленский и Конституционный суд: юрист рассказал о тревожном сценарии

Юрист заявил, что за угрожающим сценарием стоят Ермак и Татаров. Фото: Getty Images

На этой неделе назначенная президентом Владимиром Зеленским комиссия собирается отобрать судей Конституционного суда по квоте президента. Что создает угрозу делегитимации всего состава КС.

Об этом сообщил в Facebook председатель правления Фонда DEJURE, юрист Михаил Жернаков.

"ОП и Зеленский считают, что вакансии есть, потому что Зеленский недавно "отменил" указы о назначении Тупицкого и Касминина судьями Конституционного суда.

Но никакой юридической силы такая отмена не имеет, потому что президент не имеет полномочий увольнять судей КСУ. Это подтвердил недавно и Верховный суд. И как бы мы не относились к тому же Тупицкому, он до мая, а Касминин - до сентября остаются судьями", - отметил эксперт.

По словам юриста, существует "угроза больше, чем просто сорваная реформа и невыполненные международные обязательства".

"На практике это означает, что девять лет (а именно столько длятся полномочия судьи КСУ) легитимность всего Конституционного суда и решений, которые он будет принимать, будет под большим вопросом.

И если вдруг Верховная Рада решит признать "Л/ДНР", провести выборы на оккупированных территориях или любую другую подобную дичь, защитить украинское государство будет некому", - пишет Жернаков.

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Юрист заявил, что заместитель руководителя ОП Андрея Ермака Олег Татаров "через конкурсную комиссию вовсю продвигает связанных с ним кандидатов".

"Так, пребывание еще несколько месяцев приспешников Януковича, замешанных в коррупционных скандалах и попытках разрушить важные реформы, в статусе судей КСУ мне тоже очень не нравится. Но несколько месяцев можно и подождать.

Тупицкого и Касминина все равно не пускают в здание КСУ, участия в голосованиях они не берут, на погоду внутри суда принципиально не влияют.

Назначение на их места других судей не решит проблемы, Тупицкий и Касминин все еще находиться в статусе. Однако, это создаст проблему гораздо большую - нелегитимного состава КСУ на девять ближайших лет", - отметил эксперт.

В апреле Зеленский создал конкурсную комиссию для отбора кандидатур на должности судей Конституционного суда. В марте президент отменил указы Януковича 2013 года о назначении Тупицкого и Алексадра Касминина судьями КС. В июле коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного суда признала незаконным указ президента Зеленского. После этого Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту принятия судьями решения. Офис президента подал апелляцию в Большую палату ВС на решение Высшего админсуда.