Зеленский хочет начать отношения с США "с чистого листа"

Зеленский рассказал об отношениях Украины и США. Фото: ТСН

Владимир Зеленский заявил о том, что хочет начать отношения Украины и США "с чистого листа".

"После всей этой "Санта-Барбары" про импичмент я хочу приехать и с чистого листа начать наши отношения, чтобы мы договорились, подписали какие-то контракты, договорились о стратегических вещах, инвестиционных вещах. Давайте подготовим пакет этих документов и встретимся. Сейчас мяч на стороне президента США, но мы всегда рады видеть всех в Украине, поэтому я готов пригласить и приглашаю президента Трампа в Киев", – сообщил он в интервью CNN.

Президент Украины также выразил уверенность в том, что его визит в США и встреча с Трампом в Белом доме состоятся.

"Последний раз, когда у меня была встреча с госсекретарем США Помпео, мы говорили об этом и говорили, что я бы очень хотел, чтобы мой визит в Америку был чем-то особенным для двух стран. С каким-то очень важным результатом для двух стран", – добавил он.

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Ранее президент Дональд Трамп написал письмо Владимиру Зеленскому с приглашением посетить Белый дом. Однако переговоры о визите украинского президента в США пришлось отложить в связи со скандалом с перепиской президентов и инициированной демократами процедурой импичмента Трампа.