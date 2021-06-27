Зеленский, Ермак и черная дыра: ТОП-7 цитат уходящей недели

Gazeta.ua предлагает события уходящей недели, в цитатах.

Стена - это все. Во всех отношениях, всех коммуникациях. Это - полное расторжение отношений в том или ином виде. Этот план может быть, но решение о его запуске должен принимать народ Украины

Автор: https://1plus1.ua/

Заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "1+1". Его выпустили в эфир вечером 24 июня.

Я позвонил Александру Григорьевичу (Лукашенко - Gazeta.ua), предупредил его, что готов передать всю информацию относительно этих людей. Был уверен, что он передаст нам этих убийц-"вагнеровцев". Но потом произошло то, что произошло

Автор: https://www.dw.com/

Заявил президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "1+1". Его выпустили в эфир вечером 24 июня.

Интервью Зеленского задумали только для того, чтобы комплексно "отмазать" и укрепить Ермака. Президент дал понять, что они вдвоем - неделимое целое. До вчерашнего дня "вагнеровцы" висели дамокловым мечем именно над Ермаком. Представьте теперь, каково реальное влияние Ермака и чем это грозит государству?

Автор: https://www.ukrinform.ua/

Так политолог Михаил Басараб отреагировал на интервью президента Владимира Зеленского, которое он дал телеканалу "1+1".

Относительно отставки, то я не собираюсь. Работа мне нравится. Надеюсь, я ее делаю эффективно. И буду делать до тех пор, пока позволит украинский народ.

Автор: https://www.pravda.com.ua/

Заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время пресс-конференции во дворе парламента, которую он провел 25 июня.

Я не вижу таких вопросов, которые сегодня надо было бы выносить на референдум. Он стоит дорого, 2 миллиарда гривен. Сегодня есть куда направить эти средства.

Автор: https://www.facebook.com/yan.dobronosov

Заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время пресс-конференции во дворе парламента, которую он провел 25 июня. Так ответил на вопрос о возведении комплексной стены с Россией, решение о котором, по словам президента Владимира Зеленского, должен принимать украинский народ на референдуме.

Автор: https://www.facebook.com/yanina.sokolova

Если бы мы жили в Америке, вы бы сейчас думали не о выходных, а, прижавшись к экранам, смотрели слушания по делу импичмента президента из-за государственной измены. Но мы живем в Украине. Все это трэш. И очень стыдно.

Автор: https://www.facebook.com/yanina.sokolova

Так журналистка Янина Соколова отреагировала на интервью президента Владимира Зеленского, которое он дал телеканалу "1 + 1".

Украинцы - глубоко травмированная постгеноцидная нация. Эта черная дыра высасывает из нас энергию, а надо перевернуть это себе на пользу.

Автор: https://nspu.com.ua/

Об этом рассказала писательница Оксана Забужко на Книжном арсенале в субботу, 26 июня.