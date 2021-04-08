Зеленский едет на передовую - СМИ

Перед этим президент был на фронте в феврале. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в четверг совершит рабочую поездку на Донбасс. Об этом со ссылкой на источник в Офисе президента сообщило "Суспільне"

"Основные мероприятия с участием президента запланированы на вторую половину дня", - сказал собеседник.

Визит состоится на фоне очередного обострения ситуации в зоне боевых действий.

Утром 8 апреля российский оккупант на Донбассе убил украинского воина. Враг 5 раз нарушал режим прекращения огня, 4 раза открывал огонь по позициям украинских защитников.

Перед этим погибли двое украинских военных.

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В течение прошлого месяца на фронте погибли 10 украинских военных. В последнее время из разных регионов РФ под видом контрольных занятий российские вооруженные силы наращивают войска вблизи государственной границы Украины - на севере, востоке и юге, заявлял главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.