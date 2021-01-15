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пятница, 15 января 2021 11:26

Зеленский дал силовикам 2 недели выяснить все о "пленках Гончарука"

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Год назад, 15 января 2020-го, в сети появилась аудиозапись, на которой якобы премьер-министр Алексей Гончарук называет себя "полным профаном в экономике".

  Президент Зеленский на встрече с Гоначруком после публикации аудиозаписей, 17 января 2020 года.
Президент Зеленский на встрече с Гоначруком после публикации аудиозаписей, 17 января 2020 года.

Запись с YouTube, сейчас недоступна. - Gazeta.ua, запостил в тот день вечером в Facebook народный депутат от "Слуга народа" Александр Дубинский.

На записи люди с голосами, похожими на Гончарука, министра финансов Оксану Маркарову и заместителя председателя Национального банка Екатерину Рожкову, обсуждали, что будут говорить президенту Владимиру Зеленскому на совещании по вопросам экономической политики.

Голос похожий на Гончарука заявил, что у "Зеленского примитивное понимание экономики".

"Уровень доверия к власти, гривна продолжает укрепляться. У него нет этого ответа, надо показывать и надо, чтобы выглядело. Будем говорить реалистично. Потому что пока не будет у президента в голове ответа на вопрос, у него будет пустое место там".

"Я полный профан в экономике — я юрист по образованию. Но что я понимаю? Есть 2 экономические теории — монетаризм и кейнсианская. Простые вещи. Ты идешь по пути удешевления ресурсов. И ты идешь по пути печатания денег и как бы развиваешь экономику", - также было сказано.

 

На следующий день Гончарук заявил, что против него лично и правительства "развернулись массированные атаки". Что правительство будет "настойчиво искоренять коррупцию и перекрывать потоки", а главная цель - "сломать старую систему и построить новую, без "схематозов" и договорняков".

17 января Зеленский записал видео встречи с Гончаруком, на котором заявил, что дает ему шанс.

Также президент провел встречу с руководителями Службы безопасности Украины, Офиса генерального прокурора, Министерства внутренних дел, Национального антикоррупционного бюро, Государственного бюро расследований и Управления государственной охраны, на котором призвал установить, при каких условиях была сделана аудиозапись. Дал силовикам 2 недели.

На встрече были председатель СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований Ирина Венедиктова, которая теперь является генеральным прокурором.

 

"Несанкционированное прослушивание и фиксирование разговоров не должно иметь место в помещениях органов государственной власти всех уровней, ведь это вопрос национальной безопасности", - сообщал сайт президента.

5 февраля СБУ провела обыски на телеканале "1+1" олигарха Игоря Коломойского, где раньше работал Дубинский. Обыски проводили по местам возможного создания и хранения аудиофайлов.

"Идут следственные действия Службой безопасности Украины из-за того, что в режимном объекте - это кабинет премьер-министра Украины - была запись", - сказал Зеленский.

В конце февраля СМИ сообщили, что Гончарук поспорил с Зеленским из-за Коломойского.

3 марта Верховная Рада 353 голосами народных депутатов отправила Гончарука в отставку. "За" голосовали фракции "Слуга народа", ОПЗЖ, "Батькивщина", группы "За будущее" и "Доверие". "Европейская солидарность" и "Голос" воздержались. Также парламент назначил правительство во главе с премьером Денисом Шмыгалем - 2017-2019 годах он работал на руководящих должностях в ДТЭК, что принадлежит олигарху Ринату Ахметову.

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В минувший понедельник стало известно, что США ввели индивидуальные санкции, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". Нардепа Деркача посольство США назвало российским агентом. Президент Владимир Зеленский не комментирует это событие.

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Дата
15
января

Зеленский дал силовикам 2 недели выяснить все о "пленках Гончарука"

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