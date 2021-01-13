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Почему Зеленский отвечает за Дубинского

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Почему Зеленский отвечает за Дубинского
Президент Зеленский на съезде партии "Слуга народа" в позапрошлом году перед парламентскими выборами. Слева - Дубинский. Фото: Макс Левин, LB.ua

Президент Владимир Зеленский не будет реагировать на введение американских санкций против члена партии "Слуга народа", народного депутата Александра Дубинского. Об этом заявил советник руководителя ОП Андрея Ермака Михаил Подоляк.

"А почему именно президент должен на это реагировать, а не руководство фракции, например? Дубинский - депутат. И первичная реакция - это прерогатива депутатского корпуса и прежде всего фракции "Слуга народа". Именно так правильно", - цитирует Подоляка "Радио Свобода".

Такое заявление представителя ОП получило реакцию в соцсетях.

"Президент Зеленский открыто агитировал за "Слугу народа" на парламентских выборах 2019-го. Президент Зеленский открыто агитировал за "Слуг народа" на местных выборах 2020 года.

Таким образом президент лично взял на себя ответственность за "слуг народа" перед избирателями и за партию, и за фракцию, и за каждого из депутатов, в том числе за Дубинского, который не просто депутат во фракции "Слуга народа", но и председатель Киевской областной организации.

Не хотел Зеленский нести за Дубинского ответственность, что-то за них комментировать? Не уровень это президента? Ну, тогда не надо было за них агитировать и за них вписываться. Потому что агитация на выборах - тоже не уровень президента.

Но раз уж президент выбрал для себя роль агитатора - пусть теперь принимает и роль ответственного комментатора", - написал в Facebook журналист Даниил Мокрык.

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В минувший понедельник стало известно, что США ввели индивидуальные санкции, в частности против Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача".

В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.

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