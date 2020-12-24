Зеленская рассказала, как ее муж изменился за время президентства

Первая леди Украины не дает политические советы Зеленскому. Фото: president.gov.ua

Первая леди Елена Зеленская считает, что ее муж Владимир Зеленский не слишком изменился за время президентства.

Об этом она сказала в интервью "НВ".

Все "заводские человеческие настройки" Владимира остались теми же, заметила первая леди.

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"Как профессионал, думаю, он растет. Он очень быстро учится и вникает во все, над чем работает. Конечно, он стал более взвешенный в решениях и в словах, так как от этого зависит очень много людей. Может быть, в этой сфере он немного изменился".

При этом она заверила, что не дает мужу политические советы.

"Политические - нет. Я стараюсь не вникать в глубоко политические темы. Мне кажется, ему есть кому советовать".

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская подписала декларацию "Бизнес без барьеров" и провела встречу с представителями бизнес-компаний. Фотографиями с мероприятия женщина поделилась в Instagram. Также она в декабре приняла участие в ежегодном совещании послов. Зеленская впервые стала участницей подобного мероприятия.