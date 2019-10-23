Желающий занять кресло Кличко не задекларировал особняк на Трухановом острове - СМИ

Ткаченко говорит, что имение арендует и внесет в декларацию за 2019 ФОТО: Facebook-страница Александра Ткаченко

Депутат "Слуги народа", претендент на должность председателя Киевской городской государственной администрации Александр Ткаченко не задекларировал имение в природоохранной зоне - на Трухановом острове в Киеве - которым пользуется.

Об этом сообщили журналисты Bihus.info.

Речь идет о трех домах - один большой и два поменьше. Они окружены забором, у него есть сторож, который объясняет, что это частная территория. Стоят на 4 гектарах, которые Киевский горсовет передал в 15-летнюю аренду водно-спортивному комплексу ООО "Учебно-спортивный коммерческий клуб" Украина ". Его руководитель Константин Евтушенко руководит 6 организациями. Среди видов деятельности общества есть пункт "Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества".

Журналисты также добавили фото Ткаченко на фоне домов, сделанное в 2018 году. Указав - это свидетельствует, что депутат им пользуется более года.

Впрочем, в декларации за 2018, которую Ткаченко подал 3 октября в качестве претендента на главу КГГА, упомянутые дома не указаны ни как арендованные, ни как такие, которые станут в собственности.

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В комментарии "Украинской правде" депутат заявил, что домом не обладает, а арендует с лета 2019. Говорит, что внесет в декларацию за 2019 год.

"Я неоднократно бывал на Трухановом острове, занимался там спортом. Место замечательное, поэтому в этом году мы с женой решили арендовать на летний период там дом. Договор аренды подписали на полгода еще в мае этого года. Поэтому аренда будет отражена в декларации за текущий год ".

4 сентября правительство уволило мэра Киева Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации. 3 октября нардеп от "Слуги народа" Александр Ткаченко подал в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции декларацию как претендент на должность председателя Киевской городской государственной администрации,