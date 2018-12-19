Жебривский отказался от кресла аудитора НАБУ

 
Ексклюзивы
1/5
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 711
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1386
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1845
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
8 Просмотров: 1008
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2574
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1494
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 477
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 846
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2322
Фото
Все фото
4
7
4
3
8
Ногами вперед: наказали россиян, которые хотели высказаться против Путина
Ногами вперед: наказали россиян, которые хотели высказаться против Путина
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Вакарчук напомнил о Майдане
Вакарчук напомнил о Майдане
Нардеп &quot;выгуляла&quot; заграничный паспорт
Нардеп "выгуляла" заграничный паспорт
Жена кума Путина похвасталась фотосессией для Dolce &amp; Gabbana
Жена кума Путина похвасталась фотосессией для Dolce & Gabbana
Видео
Все видео
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
Порошенко дал пресс-конференцию
Порошенко дал пресс-конференцию
Порошенко раскритиковали за торжественное шествие на Собор в сопровождении колоколов
Порошенко раскритиковали за торжественное шествие на Собор в сопровождении колоколов
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Порошенко умеет выживать в различных ситуациях, это может обернуться против него - Кошулинский
Порошенко умеет выживать в различных ситуациях, это может обернуться против него - Кошулинский
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1314
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2322
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1485
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3033
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1107
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 1062
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
среда, 19 декабря 2018 14:25

Жебривский отказался от кресла аудитора НАБУ

1 Комментировать
Жебривский отказался от кресла аудитора НАБУ
Аудитором НАБУ Павла Жебривского назначил в июне Петр Порошенко. Фото: 112.ua

Павел Жебривский написал заявление о сложении полномочий аудитора НАБУ, за полгода так и не приступив к работе.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Для начала работы аудиторов необходимо принять ряд документов, положений, утвердить процедуры и определить бюджет процесса. Верховная Рада Украины это игнорирует... Бездействие - не мое амплуа. 15 ноября я направил заявление о сложении своих полномочий аудитора НАБУ в Администрацию президента Украины и с сегодняшнего дня считаю себя свободным от этих обязанностей", - написал Жебривский.

Он заявил, что планирует возобновить свое участие в политическом процессе, в том числе - для борьбы с коррупцией.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жебривский создает партию и постарается покорить Донбасс

19 июня президент Петр Порошенко назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро. До этого он 3 года возглавлял Донецкую военно-гражданскую администрацию.

Ежегодно НАБУ должна проверять независимая аудиторская комиссия. Может рекомендовать уволить руководство бюро. В комиссии работают три аудитора - от парламента, от президента и от Кабмина. От правительства это Михаил Буроменский - руководитель Института прикладных гуманитарных исследований.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жебривский отказался от кресла аудитора НАБУ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
декабря

На продажу выставили самодельный компьютер

"Через поле, через гай йде до діток Миколай" - подборка стихов о Чудотворце

110 кг камней собрали во время высадки на Луну

Первую резиденцию Деда Мороза открыл Гройсман

Робинзон Крузо покинул необитаемый тропический остров, на котором провел 28 лет, 2 месяца и 19 дней

Самое читаемое
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 72620
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 26806
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света
На картине Леонардо да Винчи нашли дату конца света Просмотров: 17766
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
3
 Просмотров: 12041
Фотограф растрогал дикой природой Арктики
Фотограф растрогал дикой природой Арктики
17
 1 Просмотров: 10935
Политика
Подервянский: украинцы поступили мудро, не выбрав Тимошенко 2010-го
Подервянский: украинцы поступили мудро, не выбрав Тимошенко 2010-го Просмотров: 378
Суд определил, где Савченко встретит Новый год
Суд определил, где Савченко встретит Новый год Просмотров: 495
Эксперт заявил о взаимодействии Портнова и "антикоррупционеров"
Эксперт заявил о взаимодействии Портнова и "антикоррупционеров" 1 Просмотров: 135
СМИ узнали о корпоративе фракции БПП
СМИ узнали о корпоративе фракции БПП Просмотров: 1035
Правительство предложило фискальному монстру самому себе реформировать - нардеп
Правительство предложило фискальному монстру самому себе реформировать - нардеп Просмотров: 180
Больше всего комментируют
31
ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма
8
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
2
Брию Блессинг отказались обслуживать на украинском языке в отеле
2
Порошенко: мне на украинском общаться легче, чем на русском
2
Турчинов ответил Лаврову на понятном россиянам языке
Голосов: 32933
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua