Жебривский отказался от кресла аудитора НАБУ

Аудитором НАБУ Павла Жебривского назначил в июне Петр Порошенко. Фото: 112.ua

Павел Жебривский написал заявление о сложении полномочий аудитора НАБУ, за полгода так и не приступив к работе.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

"Для начала работы аудиторов необходимо принять ряд документов, положений, утвердить процедуры и определить бюджет процесса. Верховная Рада Украины это игнорирует... Бездействие - не мое амплуа. 15 ноября я направил заявление о сложении своих полномочий аудитора НАБУ в Администрацию президента Украины и с сегодняшнего дня считаю себя свободным от этих обязанностей", - написал Жебривский.

Он заявил, что планирует возобновить свое участие в политическом процессе, в том числе - для борьбы с коррупцией.

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19 июня президент Петр Порошенко назначил Павла Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро. До этого он 3 года возглавлял Донецкую военно-гражданскую администрацию. Ежегодно НАБУ должна проверять независимая аудиторская комиссия. Может рекомендовать уволить руководство бюро. В комиссии работают три аудитора - от парламента, от президента и от Кабмина. От правительства это Михаил Буроменский - руководитель Института прикладных гуманитарных исследований.