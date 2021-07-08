"Затягивание поясов" на карантине от Зеленского оказалось пшиком - судьи пошли возвращать недополученные деньги

То, что заявлял Зеленский о "затягивании поясов", теперь можно все взять и отсудить обратно. Фото: Reuters

Судьи пошли в суды, чтобы вернуть себе деньги, которые они недополучили во время прошлогоднего карантина. Об этом рассказал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Заместитель министра раскритиковал действия судей, подавших иски о выплате им части судейского вознаграждения, удержанного во время действия карантинных ограничений в апреле-августе 2020 года, пишет "Судово-юридична газета".

"В условиях пандемии, учитывая дефицит средств, Кабинет министров в 2020 году предложил ограничить размер заработной платы для госслужащих и судей. Верховная Рада это поддержала. Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики тогда тоже согласовал такое предложение.

То есть, когда закон был принят, то ограничение действовало, а теперь, получается, можно все взять и отсудить обратно", - заявил чиновник.

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Он раскритиковал судебную практику административных судов, которые удовлетворяют "карантинные иски" судей.

"Ни один государственный служащий не пошел в суд, чтобы возместить себе удержанные средства. Это сделали только судьи. При этом почему-то судьи трактуют законы только в свою пользу", - заявил Ермоличев.

"Раньше на такие действия судей реагировали и в Верховной Раде. Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский назвал аморальным обращение двух судей КСУ с иском о недополученной во время карантина зарплате", - сообщает Центр противодействия коррупции.

"Двое судей КС, господин Литвинов и господин Касминин, обратились в Окружной административный суд города Киева с иском о взыскании с государства недополученной заработной платы за время карантина", - говорил Вениславский.

Речь шла о 1 млн 300 тыс. грн. Судья КСУ за год получает 4,5 млн грн, пишет ЦПК.

"Кстати, вы знали, что размер ежемесячного пожизненного содержания судей составляет более 77 тыс. грн. Это когда они выходят на пенсию", - напоминают активисты.

Весной прошлого года в Кабинете министров объявили, что чиновникам на время пандемии урежут зарплаты. До конца 2020 года чиновники, которые имеют заработную плату более 10 "минималок", будут получать только половину, заявлял премьер Денис Шмыгаль. Перед этим в апреле президент Владимир Зеленский заявлял украинцам в видеообращении: "Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплата не превышает 47 тысяч гривен. Это касается всех - судей, народных депутатов, прокуроров, работников Национального банка Украины, ЦИК и многих других чиновников". Так должны были экономить средства в условиях карантина.