Заседание по делу Кузьминых перенесли на 11 февраля

Заседание по делу народного депутата от "Слуга народа" Сергея Кузьминых перенесли на 10:00 11 февраля.
Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.
"Депутат успел вернуться в Киев из Житомира, но заявил, что ему нужно дополнительное время на подготовку и определение позиции", - говорится в сообщении.
Заседание перенесли, чтобы защита смогла ознакомиться с ходатайством прокуратуры. Его вручили депутату только сегодня.
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Вчера Кузьминых отказывался принимать документы из рук прокуроров. Сегодня судья настоял, чтобы прокурор САП передал ходатайство подозреваемому во время заседания в зале суда.
Нардепа разоблачили 28 января. По данным следствия, он взял взятку за содействие в заключении контрактов между частными компаниями и больницей в Житомирской области.
31 января генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении. 2 февраля "слуга" написал письмо на имя главы партии и фракции о его исключении.
Сергей Кузьминых баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа" по округу в Житомирской области. Работает членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Брат Сергея – Олег Кузьминых – герой войны, один из участников боев в Донецком аэропорту.
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