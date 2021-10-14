Защитниц и защитников в Раде поздравили все, кроме ОПЗЖ

Во время войны Бойко и Медведчук катались в Москву к руководству РФ. Фото: Reuters

Сегодня, 14 октября, украинцы празднуют День защитников и защитниц.

Восьмой год продолжается военная агрессия Российской Федерации против Украины.

Украинские воины на передовой на востоке защищают страну от врага.

С праздником всех, кто причастен к защите Украины, поздравили политики.

Это сделали все депутатские фракции и группы в Верховной Раде, кроме прокремлевской ОПЗЖ.

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За прошедшие сутки, 13 октября, российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранение. В сентябре на фронте погибли семь украинских воинов.