Защитниц и защитников в Раде поздравили все, кроме ОПЗЖ

Сегодня, 14 октября, украинцы празднуют День защитников и защитниц.
Восьмой год продолжается военная агрессия Российской Федерации против Украины.
Украинские воины на передовой на востоке защищают страну от врага.
С праздником всех, кто причастен к защите Украины, поздравили политики.
Это сделали все депутатские фракции и группы в Верховной Раде, кроме прокремлевской ОПЗЖ.
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За прошедшие сутки, 13 октября, российские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военнослужащий получил ранение.
В сентябре на фронте погибли семь украинских воинов.
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