Российские наемники 10 раз обстреляли позиции ВСУ, есть раненый

Раненого эвакуировали в госпиталь. Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 13 октября, оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

В результате один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом информирует пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Военного эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья - удовлетворительное.

Вблизи Шумов враг вел огонь из стрелкового оружия, а неподалеку Попасной - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе Катериновки оккупанты вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении Марьинки противник открывал огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Неподалеку Причепиловки наемники вели обстрелы из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Водяного, что на Приазовье, враг применил гранатометы различных систем и стрелкового оружия.

В сторону Новотошковского российско-оккупационные войска дважды осуществили обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Новоалександровки обстрелы велись из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

У Новотроицкого враг стрелял из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

На обстрелы боевиков украинские защитники открывали огонь.

Оккупанты продолжают взимать танки и другую военную технику на Донбасс вопреки договоренностям об отводе. Зафиксировали три танка неустановленного типа в нарушении линий отвода.