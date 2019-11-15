Защита децентрализации станет одной из главных задач "ЕС" после выборов в ОТО

Нардеп Максим Саврасов: "Европейская Солидарность" будет защищать децентрализацию и права местных общин

Местные организации партии "Европейская Солидарность" будут принимать участие в выборах в новосозданные объединенные территориальные общины, которые состоятся 22 и 29 декабря 2019 года.

Такое решение принял съезд партии "Европейская Солидарность".

"Децентрализация - это ключевая реформа, которую начала команда Петра Порошенко. Впервые за всю историю независимой Украины президент не концентрировал власть в своих руках, а передал ее вместе с ресурсами на места, в общины. За эти годы были созданы сотни успешных общин, где люди почувствовали себя хозяевами, реализовали огромное количество инфраструктурных и социальных проектов.

Сейчас это все может быть уничтожено. Ведь принятый вчера государственный бюджет и бюджетный кодекс фактически отбирают у органов местного самоуправления 150 миллиардов гривен. Это делается для того, чтобы заставить лидеров местных общин снова, как это было до 2014-го года, приезжать в Киев и просить деньги на элементарные местные нужды.

"Европейская Солидарность" категорически возражает против такого произвола властей и будет защищать и децентрализацию, и права местных общин", - заявил руководитель Секретариата партии, народный депутат Максим Саврасов.