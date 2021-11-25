Зарплаты от 40 тыс. грн. Кабмин запустил работу Бюро экономической безопасности

Глава Бюро экономической безопасности Вадим Мельник. Фото: "Суспільне"

В Украине запустили работу Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Соответствующее распоряжение Кабмина от 24 ноября обнародовали на сайте правительства.

"Согласиться с предложением Бюро экономической безопасности о начале его деятельности и возможности выполнения им функций и задач по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства", - говорится в распоряжении.

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БЭБ уточнило, что этим распоряжением дали старт официальному началу деятельности ведомства. Пока что центральный аппарат БЭБ сформирован всего на 30% от предельной кадровой численности. Это позволяет запустить аналитическую и правоохранительную функции, отметили в ведомстве.

"Несмотря на решение об официальном запуске работы Бюро, органу пока не выделили специально оборудованные помещения и здания. Это может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств в БЭБ от правоохранителей, которые теряют функции расследования экономических правонарушений", - говорится в сообщении.

В марте президент Владимир Зеленский подписал закон о Бюро экономической безопасности. 20 августа Кабинет министров назначил Вадима Мельника главой ведомства. БЭБ должно заменить налоговую милицию Государственной фискальной службы. Следователи СБУ и Нацполиция не будут расследовать экономические преступления. Это будет компетенция Бюро. В частности, уклонение от уплаты налогов, подделка документов и ценных государственных бумаг, мошенничество с налогом на добавленную стоимость и финансовыми ресурсами, незаконная приватизация государственного или коммунального имущества. В проекте госбюджета на 2022 год планируют выделить 622 млн. Наберут до 4 тыс. человек. Зарплаты будут от 40 тыс. грн.