Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы

 
Ексклюзивы
1/5
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 432
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 1557
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 639
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1638
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 5832
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 387
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 729
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 684
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Почему украинцы доверяют доллару и когда будут считать надежной гривну: мнения экспертов
Просмотров: 531
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Эксперт рассказал, когда исчезнут зарплаты "в конверте"
Просмотров: 504
Фото
Все фото
24
15
3
5
3
Лишь бы не львовский &quot;Лукашенко&quot; или &quot;выдержанное вино&quot; - как голосовали горожане и кандидаты во втором туре
Лишь бы не львовский "Лукашенко" или "выдержанное вино" - как голосовали горожане и кандидаты во втором туре
&quot;В городе одна проблема - коронавирус. Ситуация доходит до абсурда&quot; - как Черкассы избирали нового мэра
"В городе одна проблема - коронавирус. Ситуация доходит до абсурда" - как Черкассы избирали нового мэра
Избиратели фотографируются возле урн, чтобы выиграть айфон
Избиратели фотографируются возле урн, чтобы выиграть айфон
&quot;Слуге&quot; пришлось удалить запись брифинга МЗ, чтобы переслать коллеге эротическое видео
"Слуге" пришлось удалить запись брифинга МЗ, чтобы переслать коллеге эротическое видео
&quot;Слуги&quot; обратятся в Конституционный суд из-за карантина выходного дня
"Слуги" обратятся в Конституционный суд из-за карантина выходного дня
Видео
Все видео
"Сам я позитивный" - Зеленский сделал повторный Covid-тест
"Сам я позитивный" - Зеленский сделал повторный Covid-тест
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
Черкассы выбирают мэра: чего ожидать от кандидатов
Черкассы выбирают мэра: чего ожидать от кандидатов
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Привлечь тех, кто привел к смерти Небесной сотни и началу войны" - в Раде пишут заявление на прокурора режима Януковича
"Привлечь тех, кто привел к смерти Небесной сотни и началу войны" - в Раде пишут заявление на прокурора режима Януковича
Интервью
1/5
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 108
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
В преподавании мы остались на уровне 80-90-х годов прошлого века — проректор КНУ
1 Просмотров: 1494
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
"После сортировки доходы мусорного бизнеса сокращаются. Поэтому коррумпированные чиновники не поддерживают проект"
Просмотров: 918
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Зеленский уже не президент надежды. Ожидания на качественные изменения ушли
Просмотров: 2286
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Биологический отец отсудил детей, которых не видел 4 года: что делать опекунам
Просмотров: 504
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 ноября 2020
Просмотров: 126
Репетиція похорону
– Купи мені файні блузку й хустку, щоб у гробу лежала красива. Туфлі взуєте коричневі, аби до спідниці пасували. І горілки на могилу не ...
понедельник, 23 ноября 2020 17:40

Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы

  Комментировать

22 ноября в Украине состоялся очередной 2-й тур выборов городских председателей. Средняя явка составила 29,53%.

В ряде городов, по данным экзит-полов, побеждают действующие мэры.

О ходе кампаний, дне голосования и нарушениях Gazeta.ua рассказывает председатель Комитета выборов Украины Алексей Кошель.

Автор: Facebook.com/davydiuk
  Еще в июле обращались в Кабинет министров, просили закупить с Covid-фонда маски для членов УИК, говорит Алексей Кошель.
Еще в июле обращались в Кабинет министров, просили закупить с Covid-фонда маски для членов УИК, говорит Алексей Кошель.

Почему была такая низкая явка?

Явка проседала 15 ноября и еще больше - 22-го. Это в частности связано с карантином выходного дня.

Власть не объяснила гражданам, что нужно участвовать в выборах. Не рассказала о безопасности на участках - маски, дистанция, измерения температуры. Не объяснила, что поход на участок ничем не отличается от похода в супермаркет или аптеку.

Многие избиратели могли не знать о том, что в условиях карантина 2-го дня происходит голосование. Накануне 15 ноября нам на гарячую линию звонили десятки людей с вопросом "Будет ли голосованик в условиях карантина?" Перед 22 ноября ни главный санитарный врач, ни министр здравоохранения не вспомнили о выборах.

Вчера были неработающие термометры, которые показывали 32 градуса. Члены комиссий за собственные средства покупали маски и перчатки. Поразило фото, где члены комиссии только в защитных масках проводят голосование избирателей, больных коронавирусом. Например, на выборах в Молдове, Грузии члены комиссий были оснащены, как астронавты - защитные костюмы, соблюдение безопасности.

Явка могла быть еще значительно ниже. В городах проводились акции для ее искусственного стимулирования. Во Львове разыгрывали 10 iPhone последней модели. Так стимулировали явку молодых избирателей. Такие же акции были в Бердянске, Славянске.

Многие могли не знать, что происходит голосование

Можно ли говорить о пассивности избирателя?

В Украине и многих других странах существует проблема - сознательное нежелание участвовать в избирательных процессах. Во всем мире государство повышает осведомленность избирателя. В начале 2000-х в Великобритании избирателям, которые голосуют впервые, позволяли в виде эксперимента голосовать с помощью SMS. В Украине фактически отсутствуют государственные программы, которые бы знакомили молодых избирателей, указывали на важность каждого голоса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы мэров: полиция возбудила 11 дел во время 2-го тура

В большинстве городов победили действующие мэры. На что делали ставку?

В условиях децентрализации средства местных бюджетов выросли в несколько раз. Да, избиратель не мог увидеть результата в виде чистой питьевой воды из-под крана, или серьезную программу по энергоэффективности. Но этих средств было вполне достаточно, чтобы в последние годы строить парки, скверы, площади.

На фоне скандалов во власти, в парламенте, избиратель увидел людей, которые хоть что-то делают для громад. Поэтому выбор падал на местного хозяйственника, а не на представителя местной партии.

Для мэров карантин выходного дня стал подарком

Как использовали тему коронавируса?

Многие мэры неофициально начали кампанию еще весной. В условиях, когда не было понимания действий центральной власти. Когда избиратель не понимал, почему рестораны приближенных к власти лиц - открытые, а в других - жесткий карантин. Фактически пандемия способствовала тому, что для избирателей работа городских председателей была более заметной.

Перед 15 и 22 ноября мэры массово выступали против карантина выходного дня, на защиту бизнесменов, что им нужно кормить семьи. Не увидев четкого, конкретизированного плана от центральной власти по поддержке малого бизнеса, часть избирателей восприняла заявления мэров.

Для многих мэров карантин выходного дня стал подарком. Это позволило критиковать центральную власть.

Что было на 1-м месте в выборе людей?

Избиратель оценивает кандидатов не учитывая партийную принадлежность, а какие конкретные изменения они обещают в громадах. Какая у кандидата история успеха.
Большинство кандидатов говорили о ремонтах дорог, придомовых территорий, при этом часто указывали номера домов, названия улиц, чтобы каждый избиратель мог найти себя. Зато не было программ развития громад. С избирателями заигрывали точечными предложениями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько тратят на агитацию в соцсетях

Какие нарушения были наиболее распространены?

Проблема номер 1 - подкуп избирателей. В минувшее воскресенье выборы проходили в 11 городах. В 5-ти были ряд нарушений, которые возможно связаны с подкупом.

В Черкассах избирателей подвозили на участки частными автомобилями. Те голосовали и снова возвращались к авто. Вполне вероятно, что отчитывались о "проделанной работе".

В Днепре массово фотографировали бюллетени. Вероятно, для доказательств - что проголосовали "правильно" за определенного кандидата.

В Бердянске наблюдатели сообщали, что у участков работают "контролеры", которым отчитываются избиратели, как они проголосовали.

Подкуп - это технология, которая в условиях низкой явки значительно влияет на результаты.

Проблема номер 1 - подкуп избирателей

Были ли проблемы с организацией проведения голосования?

Были участки, которые находились в 2 отдельных комнатах. Когда невозможно должным образом проводить наблюдение. Недопущение наблюдателей. На одном участке их установили ограничение - что может быть не более 3-х.

Но ключевая проблема - недостаточная защищенность членов комиссий. Еще в июле обращались в Кабинет министров, просили закупить с Covid-фонда маски для членов УИК. Во время 1-го тура эти люди более суток находились на участке. Часто - в одной маске. При том, что рекомендация главного санитарного врача - менять каждые 2,3 или 4 часа. Ни копейки из государственного бюджета не выделили.

Маски привозили волонтеры, школы давали взаймы термометры и делились дезинфекторами.

Почему ни один кандидат от "Слуга народа" ни победил на выборах мэра в областном центре?

Однако у них неплохие показатели среди состава депутатов местных советов.

"Слуга народа" продолжает существовать в виртуальном формате. Например, в Киеве развернули кампанию "Пойдем с нами в депутаты", кандидатов выбирали через социальные сети. Нет действенных региональных отделений. Партия фактически начала строиться весной этого года, когда по областям закрепили народных депутатов.

Избиратели хотят видеть реальных людей, которым можно доверять.

Во-вторых, к действующей власти растет недоверие.

Но выводы надо делать не только "слугам", но и другим парламентским и ключевым внепарламентским партиям. Многие избиратели просто переориентировались на местные политические проекты. Такие проекты были искусственно спровоцированы во время работы над Избирательным кодексом. Эксперты предупреждали и предлагали, чтобы на местных выборах, кроме партий, могли формировать списки независимых кандидатов. Тогда для многих местных деятелей не было бы нужды искусственно создавать местечковые партии. Из-за несовершенного кодекса монобольшинство само искусственно спровоцировало появление десятков региональных партий. А это всегда дополнительные риски для страны.

"Слуга народа" продолжает существовать в виртуальном формате

Частые поездки президента областями в сентябре-октябре перед выборами, участие в агитационных мероприятиях не помогли?

Это одна из самых позорных историй этой избирательной кампании. Поездки совершались за государственный счет, во время которых Зеленский представлял членов команды "Слуга народа". Это называется админстративным ресурсом.

Это не добавило баллов для партии, но стало минусом для государства.

По 5-балльной шкале, какую оценку поставили партии "Слуга народа", если говорить о выборах мэров?

Хорошая единица. За короткое время по крайней мере могли сделать видимость партийной структуры на местах.

Партия не понимает необходимости в строительстве сильной политсилы.

Автор: Назар Вальчук
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
ноября

Один из величайших поэтов родился в Черновцах

Россияне били прикладом 82-летнюю Веджие Кашку

Компания Chevrolet представила золотой автомобиль

Вышла самая известная история о привидениях

Командующий флотом в Крыму заявил о поддержке Украины

За употребление алкоголя начали сажать в тюрьму

Самое читаемое
&quot;Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей&quot; - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
"Наде просто нас*ать на то, что здесь убивали людей" - Дорофеева получила жесткую критику за свой клип
 Просмотров: 35462
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних &quot;зачистках&quot; Минска
Вооруженная пресс-секретарь Лукашенко участвовала в вечерних "зачистках" Минска
 Просмотров: 31194
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки
Белорусский архиепископ проклял Лукашенко и отлучил его от церки Просмотров: 14121
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
В Минске начался жесткий разгон митингующих: в ход пошли спецсредства
4
 Просмотров: 11862
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
Гороскоп на 23-29 ноября: чьим желанием суждено осуществиться
 Просмотров: 6570
Политика
Уруский провалил реформу ОПК и проект по изготовлению кислородных концентраторов для больных COVID-19 - СМИ
Уруский провалил реформу ОПК и проект по изготовлению кислородных концентраторов для больных COVID-19 - СМИ Просмотров: 81
Советник Ермака прокомментировал деятельность каналов Медведчука
Советник Ермака прокомментировал деятельность каналов Медведчука Просмотров: 729
Пленки ОАСК: в Антикоррупционный суд впервые явился подозреваемый
Пленки ОАСК: в Антикоррупционный суд впервые явился подозреваемый Просмотров: 171
На выборах в Днепре победил Филатов
На выборах в Днепре победил Филатов Просмотров: 126
На совещании в ОП отчитались о количестве штрафов за игнорирование маски
На совещании в ОП отчитались о количестве штрафов за игнорирование маски Просмотров: 126
Больше всего комментируют
14
Раскрыли план "Б" Зеленского по Донбассу
4
РФ блокирует обмен пленными и открытия КПВВ – Арестович
3
Под посольством Беларуси мужчина 7 час. простоял на коленях в наручниках
3
"Слуга народа" находится на грани раскола
2
Зеленский уволил чиновника-взяточника
Голосов: 18397
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть