Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы

22 ноября в Украине состоялся очередной 2-й тур выборов городских председателей. Средняя явка составила 29,53%.

В ряде городов, по данным экзит-полов, побеждают действующие мэры.

О ходе кампаний, дне голосования и нарушениях Gazeta.ua рассказывает председатель Комитета выборов Украины Алексей Кошель.

Автор: Facebook.com/davydiuk Еще в июле обращались в Кабинет министров, просили закупить с Covid-фонда маски для членов УИК, говорит Алексей Кошель.

Почему была такая низкая явка?

Явка проседала 15 ноября и еще больше - 22-го. Это в частности связано с карантином выходного дня. Власть не объяснила гражданам, что нужно участвовать в выборах. Не рассказала о безопасности на участках - маски, дистанция, измерения температуры. Не объяснила, что поход на участок ничем не отличается от похода в супермаркет или аптеку. Многие избиратели могли не знать о том, что в условиях карантина 2-го дня происходит голосование. Накануне 15 ноября нам на гарячую линию звонили десятки людей с вопросом "Будет ли голосованик в условиях карантина?" Перед 22 ноября ни главный санитарный врач, ни министр здравоохранения не вспомнили о выборах. Вчера были неработающие термометры, которые показывали 32 градуса. Члены комиссий за собственные средства покупали маски и перчатки. Поразило фото, где члены комиссии только в защитных масках проводят голосование избирателей, больных коронавирусом. Например, на выборах в Молдове, Грузии члены комиссий были оснащены, как астронавты - защитные костюмы, соблюдение безопасности. Явка могла быть еще значительно ниже. В городах проводились акции для ее искусственного стимулирования. Во Львове разыгрывали 10 iPhone последней модели. Так стимулировали явку молодых избирателей. Такие же акции были в Бердянске, Славянске.

Многие могли не знать, что происходит голосование

Можно ли говорить о пассивности избирателя?

В Украине и многих других странах существует проблема - сознательное нежелание участвовать в избирательных процессах. Во всем мире государство повышает осведомленность избирателя. В начале 2000-х в Великобритании избирателям, которые голосуют впервые, позволяли в виде эксперимента голосовать с помощью SMS. В Украине фактически отсутствуют государственные программы, которые бы знакомили молодых избирателей, указывали на важность каждого голоса.

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В большинстве городов победили действующие мэры. На что делали ставку?

В условиях децентрализации средства местных бюджетов выросли в несколько раз. Да, избиратель не мог увидеть результата в виде чистой питьевой воды из-под крана, или серьезную программу по энергоэффективности. Но этих средств было вполне достаточно, чтобы в последние годы строить парки, скверы, площади. На фоне скандалов во власти, в парламенте, избиратель увидел людей, которые хоть что-то делают для громад. Поэтому выбор падал на местного хозяйственника, а не на представителя местной партии.

Для мэров карантин выходного дня стал подарком

Как использовали тему коронавируса?

Многие мэры неофициально начали кампанию еще весной. В условиях, когда не было понимания действий центральной власти. Когда избиратель не понимал, почему рестораны приближенных к власти лиц - открытые, а в других - жесткий карантин. Фактически пандемия способствовала тому, что для избирателей работа городских председателей была более заметной. Перед 15 и 22 ноября мэры массово выступали против карантина выходного дня, на защиту бизнесменов, что им нужно кормить семьи. Не увидев четкого, конкретизированного плана от центральной власти по поддержке малого бизнеса, часть избирателей восприняла заявления мэров. Для многих мэров карантин выходного дня стал подарком. Это позволило критиковать центральную власть.

Что было на 1-м месте в выборе людей?

Избиратель оценивает кандидатов не учитывая партийную принадлежность, а какие конкретные изменения они обещают в громадах. Какая у кандидата история успеха.

Большинство кандидатов говорили о ремонтах дорог, придомовых территорий, при этом часто указывали номера домов, названия улиц, чтобы каждый избиратель мог найти себя. Зато не было программ развития громад. С избирателями заигрывали точечными предложениями.

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Какие нарушения были наиболее распространены?

Проблема номер 1 - подкуп избирателей. В минувшее воскресенье выборы проходили в 11 городах. В 5-ти были ряд нарушений, которые возможно связаны с подкупом. В Черкассах избирателей подвозили на участки частными автомобилями. Те голосовали и снова возвращались к авто. Вполне вероятно, что отчитывались о "проделанной работе". В Днепре массово фотографировали бюллетени. Вероятно, для доказательств - что проголосовали "правильно" за определенного кандидата. В Бердянске наблюдатели сообщали, что у участков работают "контролеры", которым отчитываются избиратели, как они проголосовали. Подкуп - это технология, которая в условиях низкой явки значительно влияет на результаты.

Проблема номер 1 - подкуп избирателей

Были ли проблемы с организацией проведения голосования?

Были участки, которые находились в 2 отдельных комнатах. Когда невозможно должным образом проводить наблюдение. Недопущение наблюдателей. На одном участке их установили ограничение - что может быть не более 3-х. Но ключевая проблема - недостаточная защищенность членов комиссий. Еще в июле обращались в Кабинет министров, просили закупить с Covid-фонда маски для членов УИК. Во время 1-го тура эти люди более суток находились на участке. Часто - в одной маске. При том, что рекомендация главного санитарного врача - менять каждые 2,3 или 4 часа. Ни копейки из государственного бюджета не выделили. Маски привозили волонтеры, школы давали взаймы термометры и делились дезинфекторами.

Почему ни один кандидат от "Слуга народа" ни победил на выборах мэра в областном центре?

Однако у них неплохие показатели среди состава депутатов местных советов. "Слуга народа" продолжает существовать в виртуальном формате. Например, в Киеве развернули кампанию "Пойдем с нами в депутаты", кандидатов выбирали через социальные сети. Нет действенных региональных отделений. Партия фактически начала строиться весной этого года, когда по областям закрепили народных депутатов. Избиратели хотят видеть реальных людей, которым можно доверять. Во-вторых, к действующей власти растет недоверие. Но выводы надо делать не только "слугам", но и другим парламентским и ключевым внепарламентским партиям. Многие избиратели просто переориентировались на местные политические проекты. Такие проекты были искусственно спровоцированы во время работы над Избирательным кодексом. Эксперты предупреждали и предлагали, чтобы на местных выборах, кроме партий, могли формировать списки независимых кандидатов. Тогда для многих местных деятелей не было бы нужды искусственно создавать местечковые партии. Из-за несовершенного кодекса монобольшинство само искусственно спровоцировало появление десятков региональных партий. А это всегда дополнительные риски для страны.

"Слуга народа" продолжает существовать в виртуальном формате

Частые поездки президента областями в сентябре-октябре перед выборами, участие в агитационных мероприятиях не помогли?

Это одна из самых позорных историй этой избирательной кампании. Поездки совершались за государственный счет, во время которых Зеленский представлял членов команды "Слуга народа". Это называется админстративным ресурсом. Это не добавило баллов для партии, но стало минусом для государства.

По 5-балльной шкале, какую оценку поставили партии "Слуга народа", если говорить о выборах мэров?

Хорошая единица. За короткое время по крайней мере могли сделать видимость партийной структуры на местах. Партия не понимает необходимости в строительстве сильной политсилы.