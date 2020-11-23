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Выборы мэров: кто где побеждает

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Выборы мэров: кто где побеждает
В Николаеве победил действующий мэр, кандидат от партии "предложение" Александр Сенкевич. Фото: pixabay.com

22 ноября состоялся второй тур выборов городских голов в 11 украинских городах.

В основном лидируют действующие мэры, пишет segodnya.ua со ссылкой на экзит-полы социологических компаний, которые уже озвучили результаты опросов.

В Днепре действующий мэр Борис Филатов получил 78,75%, тогда как у его оппонента Загида Краснова – 18,25%. Об этом свидетельствуют данные экзит-пола от группы SOCIS.

На повторном голосовании во Львове, по данным экзит-полов, также победил действующий мэр Андрей Садовый с 62%. Олег Синютка набрал 37% голосов опрошенных.

Во втором туре выборов мэра в Черкассах победу одержал действующий мэр Анатолий Бондаренко от партии "За будущее" (54,25%). Об этом свидетельствуют данные экзит-пола, проведенного социологической компанией Liberty Report по заказу студии Савика Шустера. Кандидат от партии "Голос" Виктор Евпак получил 45,75% голосов.

В Николаеве победил действующий мэр, кандидат от партии "Предложение" Александр Сєнкевич – 61,6%, кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка получил 38,4% голосов респондентов (екзитпол на заказ интернет-издание "НикВести").

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В Славянске по данным экзит-пола RGB Group победу одержал действующий мэр Вадим Лях (58,8%) Павел Придворов набрал 41,2%.

В Дрогобыче по данным подсчета большинства протоколов ТИК также победил действующий мэр Тарас Кучма (13 109 голосов). У его оппонента Андрея Веселого – 12 542 голоса.

Кандидат от партии "Ровно разом" Виктор Шакирзян получил 50,94%, свидетельствует экзит-пол, обнародованный в эфире программы "Украина выбирает". Александр Третьяк набрал 46,03%.

Экзит-пол, проведенный изданием "Полтавщина" свидетельствует о победе в Полтаве кандидата от партии "Слуга народа" Сергея Иващенко – 41,6%. Александр Мамай получил 33,1%.

Ужгород (по данным подсчета более 90% протоколов местной ТИК) продолжит возглавлять действующий мэр Богдан Андреев (51,4%). Виктор Щадей получил 46,19%.

Параллельный подсчет издания "Бердянск 24" свидетельствует о победе кандидата от партии "За будущее" Валерия Баранова (51,42%). У кандидата от ОПЗЖ Александра Свидла - 48,56%.

В Никополе, по подсчету штаба Александра Саюка, кандидат от "За будущее" Александр Саюк получил 55%, тогда как кандидат от "Слуги народа" Руслан Олейник – 41%.

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Во время второго тура выборов мэров 11 городов Украины полиция зарегистрировала 407 заявлений и сообщений о нарушениях. После их проверки правоохранители возбудили 11 уголовных дел.

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Дата
23
ноября

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