ЦИК назвала явку во втором туре выборов

Самая высокая явка избирателей зафиксирована в Запорожский области на выборах Бердянского городского головы, самая низкая - в Днепропетровской. Фото из открытых источников

После закрытия избирательных участков, по состоянию на 20 часов, средняя явка на выборах городских голов во втором туре выборов составила почти 30%.

"По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 29,53%", - говорится в сообщении пресс-службы Центральной избирательной комиссии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Выборы мэра в Черкассах: кто победил

По данным ЦИК, самая высокая явка избирателей зафиксирована в Запорожский области на выборах Бердянского городского головы - 39,23%, самая низкая - в Днепропетровской на выборах мэра Днепра - 23,93%:

• Днепр - 23,93%;

• Никополь - 24,20%;

• Славянск - 32,40%;

• Ужгород - 27,94%;

• Бердянск - 39,23%;

• Львов - 38,94%;

• Дрогобыч - 30,21%;

• Николаев - 28,40%;

• Полтава - 25,52%;

• Ровно - 30,35%;

• Черкассы - 26,02%.

В воскресенье, 22 ноября, в 20.00 в Украине завершился второй тур местных выборов-2020 в нескольких городах.