ЦИК назвала явку во втором туре выборов

После закрытия избирательных участков, по состоянию на 20 часов, средняя явка на выборах городских голов во втором туре выборов составила почти 30%.
"По сообщениям всех территориальных избирательных комиссий, осуществляющих сегодня подготовку и проведение повторного голосования по выборам городских голов, явка составила 29,53%", - говорится в сообщении пресс-службы Центральной избирательной комиссии.
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По данным ЦИК, самая высокая явка избирателей зафиксирована в Запорожский области на выборах Бердянского городского головы - 39,23%, самая низкая - в Днепропетровской на выборах мэра Днепра - 23,93%:
• Днепр - 23,93%;
• Никополь - 24,20%;
• Славянск - 32,40%;
• Ужгород - 27,94%;
• Бердянск - 39,23%;
• Львов - 38,94%;
• Дрогобыч - 30,21%;
• Николаев - 28,40%;
• Полтава - 25,52%;
• Ровно - 30,35%;
• Черкассы - 26,02%.
В воскресенье, 22 ноября, в 20.00 в Украине завершился второй тур местных выборов-2020 в нескольких городах.
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