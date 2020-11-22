Выборы мэров: полиция возбудила 11 дел во время второго тура

Во время второго тура выборов мэров 11 городов Украины полиция зарегистрировала 407 заявлений и сообщений о нарушениях. После их проверки правоохранители возбудили 11 уголовных дел.

Больше всего нарушений зарегистрировали в Днепропетровской области - 206. За ней следуют Львовская (46), Полтавская (41) и Ровенская (34 нарушения) области. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Кроме того, полиция составила 10 админпротоколов в Днепропетровской, Львовской, Донецкой, Полтавской и Николаевской областях. Шесть из них составили за повреждение, сокрытие или уничтожение своего избирательного бюллетеня.

Во Львове открыли три уголовных производства по фактам подписания представителями участковых избирательных комиссий протоколов о подсчете голосов избирателей до завершения голосования.