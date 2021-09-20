Закон Зеленского об олигархах готов к рассмотрению в Раде

Законопроект президента Владимира Зеленского об олигархах Верховная Рада рассмотрит в среду или четверг. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на брифинге в понедельник вечером.

"Сейчас общество очень тщательно видит, кто слуги народа, а кто слуги олигархов. Очень все четко видно. И все видят, что появляются сотни надуманных причин. И нарушение регламента, который и до эотого нарушался, и никто не обращал внимания. Но сейчас это становится камнем раздора.

У нас есть программное обещание бороться с олигархатом. В отличие от бывшего президента мы это будем делать. Есть второе чтение закона об усилении функций Антимонопольного комитета", - заявил депутат.

"Я много размышлял о том, кто заинтересован в том, чтобы провалить закон об олигархах. Олигархи или люди, которые работают на олигархов? И пришел к выводу, что это люди, которые работают на олигархов. Потому что олигархам, честно говоря, все равно. Они состоятельные люди.

Мы попробуем урегулировать это законом, поставить правила игры. Если тебя признали олигархом, то есть конкретные правила, согласно которым ты должен дальше жить.

А вот люди, которые в очереди стоят к олигархам, для того, чтобы обслуживать их, вот им это будет очень неудобно. Потому что надо декларироваться.

В первую очередь сбивают закон не олигархи, а люди, которым станет неудобно обслуживать олигархов", - сказал Арахамия.