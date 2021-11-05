Закон об олигархах, подписанный Зеленским, оценит "Венецианская комиссия"

Закон об олигархах предоставят "Венецианской комиссии". Фото: Reuters

Закон об олигархах, подписанный президентом Владимиром Зеленским, передадут для оценки "Венецианской комиссии".

Об этом Зеленский сообщил во время встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич в Киеве.

Президент проинформировал генсекретаря Совета Европы о подписании принятого Верховной Радой антиолигархического закона. Текст закона в редакции, которую подписал глава государства, будет предоставлен комиссии для рассмотрения и подготовки заключения.

Ранее об этом было договорено между Зеленским и председателем Европейской комиссии "за демократию через право" (Венецианская комиссия) Джанни Букиккио.

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3 ноября Верховная Рада устранила несогласованности в проголосованном законе. Признавать личность олигархом будет Совет национальной безопасности и обороны. Это будет делать по представлению правительства, Национального банка, члена СНБО, СБУ, Антимонопольного комитета.