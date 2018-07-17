Задержанный под телекамеры топ-чиновник заявил о покушении

Сергей Бочковский говорит, что в него стреляли. Фото: Reuters

Бывший председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский заявляет, что 16 июля на него совершили покушение.

Об этом он сказал журналистам, пишет УНН

"Вчера около 20:00 на меня было совершено покушение. В Броварском районном управлении полиции зарегистрировано заявление, следственно-оперативная группа выезжала на место происшествия. Общие черты - это то, что в меня стреляли в селе Рожны у моего дома и есть свидетели всего того, что произошло. Я вполне это связываю с сегодняшним Апелляционным судом, как предупреждение или запугивание", - сказал Бочковский.

В то же время в полиции Киевской области пока не обнаружили фактов или вещей, которые указывают на совершение вооруженного покушения на бывшего главу ГСЧС.

"Заявление есть, полиция выезжала. Опросили свидетелей - они не слышали, что кто-то стрелял. Пока не обнаружено подтверждений, что что-то там было", - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чихали на угрозы Луценко: прокуроры катаются на иномарках бабушек и тещ

25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого задержали. Чиновникам зачитали обвинение, надели наручники и вывели из зала. Бочковскому и Стоецкому инкриминировали организацию коррупционной схемы тендерной закупки горюче-смазочных материалов по завышенным ценам. 26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Бочковского с должности председателя ГСЧС. Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не видит оснований для возобновления Бочковского в должности. 7 мая Бочковский подал заявление в Минюст о принудительном восстановлении.