Задержанный под телекамеры топ-чиновник заявил о покушении

 
Ексклюзивы
1/5
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Политолог рассказал о хорошей и плохой новости со встречи Трампа с Путиным
Просмотров: 2007
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3 Просмотров: 81292
Осенью Рада может стать импотентной
Осенью Рада может стать импотентной
Просмотров: 711
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
Кто потерял больше от разоблачения ночных переговоров Сытника и Порошенко
1 Просмотров: 1665
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
"Депутатов вылавливали на улице и в больницах" - как оккупанты устанавливали свою власть в Крыму
1 Просмотров: 1494
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Сом или карп: какой рыбы больше едят украинцы
Просмотров: 846
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
"Наши ставки очень высоки" - политолог подвел итоги саммита НАТО для Украины
Просмотров: 1071
Сколько стоит открыть акваферму
Сколько стоит открыть акваферму
Просмотров: 3825
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
Гнап назвал три причины, которые побудили пойти в политику
2 Просмотров: 747
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
Порошенко может пойти на спецоперацию, чтобы не попасть в тюрьму
2 Просмотров: 8766
Фото
Все фото
6
10
5
10
24
Жена Кличко &quot;пересиживает&quot; повышение тарифов в Греции
Жена Кличко "пересиживает" повышение тарифов в Греции
Нардеп поздравил жену трогательным постом
Нардеп поздравил жену трогательным постом
Активисты атаковали здание НАБУ
Активисты атаковали здание НАБУ
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
&quot;Лабутены&quot;, D&amp;G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
Видео
Все видео
Задержанный под телекамеры топ-чиновник заявил о покушении
Задержанный под телекамеры топ-чиновник заявил о покушении
Чихали на угрозы Луценко: прокуроры катаются на иномарках бабушек и тещ
Чихали на угрозы Луценко: прокуроры катаются на иномарках бабушек и тещ
Появилось видео, как евробляхеры поймали сына Порошенко
Появилось видео, как евробляхеры поймали сына Порошенко
С отбойным молотком и кулаками: нардеп сошелся с министром
С отбойным молотком и кулаками: нардеп сошелся с министром
Верховная Рада опозорилась перед каникулами
Верховная Рада опозорилась перед каникулами
Интервью
1/5
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
"Принципиально не смотрел матчи сборной России. Да и не на что там смотреть" - Маркевич
2 Просмотров: 1359
Как работает акваферма
Как работает акваферма
Просмотров: 3330
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
Есть четыре уголовных дела, где Порошенко может стать фигурантом и сесть - Гнап
41 Просмотров: 24904
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
"2 млн новых рабочих мест – обоснованная цифра" - глава партии "Основа" Андрей Николаенко
Просмотров: 1386
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
"Братья Гадюкины": В творчестве должна быть любовь и секс
Просмотров: 1341
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
16 июля 2018
Просмотров: 954
Дрова
Не люблю складати дрова. Нуднішої роботи годі знайти. У червні тесть привіз повну вантажівку. Свідомо не хочу дивитися на всю купу — щоб не ...
вторник, 17 июля 2018 17:22

Задержанный под телекамеры топ-чиновник заявил о покушении

  Комментировать
Задержанный под телекамеры топ-чиновник заявил о покушении
Сергей Бочковский говорит, что в него стреляли. Фото: Reuters

Бывший председатель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский заявляет, что 16 июля на него совершили покушение.

Об этом он сказал журналистам, пишет УНН

"Вчера около 20:00 на меня было совершено покушение. В Броварском районном управлении полиции зарегистрировано заявление, следственно-оперативная группа выезжала на место происшествия. Общие черты - это то, что в меня стреляли в селе Рожны у моего дома и есть свидетели всего того, что произошло. Я вполне это связываю с сегодняшним Апелляционным судом, как предупреждение или запугивание", - сказал Бочковский.

В то же время в полиции Киевской области пока не обнаружили фактов или вещей, которые указывают на совершение вооруженного покушения на бывшего главу ГСЧС.

"Заявление есть, полиция выезжала. Опросили свидетелей - они не слышали, что кто-то стрелял. Пока не обнаружено подтверждений, что что-то там было", - сообщили в ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чихали на угрозы Луценко: прокуроры катаются на иномарках бабушек и тещ

25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого задержали.

Чиновникам зачитали обвинение, надели наручники и вывели из зала.

Бочковскому и Стоецкому инкриминировали организацию коррупционной схемы тендерной закупки горюче-смазочных материалов по завышенным ценам.

26 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконным увольнение Бочковского с должности председателя ГСЧС.

Впоследствии министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не видит оснований для возобновления Бочковского в должности.

7 мая Бочковский подал заявление в Минюст о принудительном восстановлении.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Задержанный под телекамеры топ-чиновник заявил о покушении». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
июля

За год закрыли 32 монастыря

Родилась Олена Пчілка: подборка детских стихов писательницы

На Подолье галичан называли англичанами

Олег Блохин дебютировал в сборной

Первой железной дорогой ездят только специальные локомотивы

Семью расстреляли, а трупы облили кислотой и закопали на дороге

Виден из космоса: "рисовый" Шевченко установил рекорд Украины

Смертельный рейс: погибли 298 пассажиров малайзийского Боинга

Самое читаемое
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
Это вопрос выживания - показали жуткие кадры о жизни китобоев (Фото 18+)
14
 Просмотров: 210878
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
В сети высмеяли нелепые образы на кинофестивале в Одессе
17
 2 Просмотров: 162770
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
Бритни Спирс обнажила грудь в слишком тесном бюстгальтере
10
 Просмотров: 154126
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
Дочь нардепа показала фото с роскошного отдыха
5
 1 Просмотров: 101053
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
Мисс Playboy едва прикрыла пикантные места откровенным купальником
25
 Просмотров: 100090
Больше всего комментируют
84
Аваков предлагает обсудить русский язык для Донбасса
4
Сторонники Кивы забросали Шабунина зеленкой
3
Путин заставляет Трампа ждать
3
"Лабутены", D&G и вся палитра в нарядах: в чем ходила на работу жена генпрокурора
3
На саммите Трамп-Путин Украина провалилась - дипломат
Голосов: 16170
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua