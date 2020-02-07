За выдворение Саакашвили двум пограничникам объявили подозрения

В мае прошлого года президент Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Фото: УНІАН

Бывшим пограничникам сообщили о подозрении о превышении власти при перемещении Михеила Саакашвили за пределы Украины. Об этом заявили в Государственном бюро расследований.

Следователи провели обыски в Одесской области и Киеве.

В ГБР говорят, что бывший руководители Департамента оперативной деятельности и отдельного отдела Госпогранслужбы организовали незаконное задержание Саакашвили и его перемещение в Польшу в феврале 2018 года.

В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

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В феврале 2018-го пограничники задержали Михеила Саакашвили в столичном ресторане "Сулугуни". Чартерным рейсом его выдворили в Польшу. Далее он уехал в Нидерланды. Через год в сентябре Саакашвили на участке Мостиского отряда в пункте "Шегини" на Львовщине, возвращаясь из Польши, не прошел пограничного контроля. Во время прорыва в стычках со сторонниками политика 11 полицейских и пятеро пограничников получили телесные повреждения. Суд признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и обязал заплатить штраф - 3,4 тыс. грн.