За РФ официально будет закреплен статус "государства-агрессора" - Резников

Резников рассказал о планах по России. Фото: РБК

Разрабатывается законопроект "О государственной политике переходного периода", который, среди прочего, четко закрепит за Российской Федерацией статус "страны-агрессора".

"Мы предлагаем в этом законе откровенно сказать, что государством-агрессором, относительно оккупированного Крыма, Севастополя и отдельных районов Донбасса — является Российская Федерация — четко и понятно. И тогда дальше все последствия правовые можно потом будет использовать", — рассказал вице-премьер-министр и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, рассказывает "Укринформ".

Он считает необходимым закрепление такого статуса за Россией для того, чтобы "наши потомки могли предъявить претензии к РФ".

Вице-премьер подчеркнул, что Крым и ОРДЛО находятся "под оккупацией", а не "под аннексией". По его словам, такая формулировка весьма важна в международном контексте.

В законопроекте не будет слова "коллаборант". По его мнению, это очень рискованная тема, в связи с чем от такой терминологии решили отказаться, как и от идеи принять отдельное законодательство о коллаборационизме.

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Раньше Резников рассказал, что Россия в вооруженном конфликте с Украиной выбрала стратегию выжидания, надеясь на изменение поведения Запада или дестабилизацию в нашем государстве.