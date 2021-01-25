За назначение Витренко депутаты возьмутся по второй раз

Правительство назначило Витренко и.о министра энергетики в декабре прошлого года. Фото: @minenergoUkraine

Большинство фракции "Слуга народа" поддержит назначение и.о. министра энергетики Юрия Витренко первым вице-премьером. Об этом заявил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, нардеп от "Слуга народа" Данил Гетманцев.

"Этот вопрос будет рассматриваться на фракции ("Слуги народа" сегодня в 18.00). Скорее всего, оно будет рассматриваться в парламенте. Будет ли провалено назначение Витренко. На этот вопрос трудно сегодня ответить. Я думаю , что большинство фракции поддержит Витренко", - цитирует Гетманцева LB.ua

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Гетманцев добавил, что к Витренко есть вопросы.

"Сегодня вечером на фракции попробуем на них ответить. Тем не менее, вопрос с газом и тарифам исполняющему обязанности министра энергетики удалось решить. Это положительно. Поэтому прогнозирую, что будет поддержка этой кандидатуры", - сказал нардеп.

18 декабря Верховная Рада не назначила бывшего исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко на должность министра энергетики. За его кандидатуру проголосовали 186 нардепов из 226 необходимых.