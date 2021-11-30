За госпереворот предлагают по 1 тыс. грн в день - Корниенко

Заявления о перевороте проверяют, сказал Корниенко. Фото: sluga-narodu.com

Гражданам Украины предлагают по 1 тыс. грн в день за участие в "перевороте".

Об этом заявил первый вице-спикер Александр Корниенко в кулуарах во вторник, сообщает Gazeta.ua.

"Когда люди собирают в регионах по тысяче гривен в день, то это как-то на переворот меньше похоже. Если уж люди не хотят в перевороте участвовать бесплатно, то это вопрос к "переворотчикам". Сейчас погода плохая, может, нужно и тысячу давать, чтобы люди смогли", - сказал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ермака допросили в ДБР

"К этим заявлениям (о перевороте) нужно относиться серьезно, их проверяют. Мы со своей стороны просто троллим оппозиционеров, которые у нас все время собираются и не всегда могут артикулировать, по какому поводу", - заявил Корниенко.

По словам первого вице-спикера, возле ВР ежедневно проходят пять-шесть митингов.

26 ноября на пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что располагает информацией о подготовке на 1-2 декабря попытки государственного переворота. Также заявил, что в войну против Украины втянули олигарха Рината Ахметова. После сказанного президентом СБУ открыла уголовное производство.