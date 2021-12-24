За Галушко и остальных скандальных "слуг" возьмется дисциплинарная комиссия

Нардеп от "Слуга народа" Николай Галушко называл полицейских "дебилами".

В президентской партии "Слуга народа" хотят создать дисциплинарную комиссию.

Об этом сообщила глава "СН", народный депутат Елена Шуляк, пишет УНІАН

Шуляк предложила внести изменения в устав партии и создать комиссию, которая "разбиралась бы с разными поступками (депутатов)".

"У нас, к сожалению, есть не только поступки господина Галушка, есть и другие, скажем так, не очень приятные истории с народными депутатами, с местными депутатами, где бы эта дисциплинарная комиссия могла бы разбираться и давать рекомендации", - сказала председатель партии.

Дисциплинарная комиссия, объяснила Шуляк, может рекомендовать исключить нардепа из фракции, обратиться по поводу определенной ситуации в комитет Верховной Рады или даже рекомендовать на съезде партии лишить депутата мандата.

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Изменения в устав партии планируют представить на съезде в первом квартале следующего года.

В состав комиссии войдут представители областных парторганизаций.

"Мы выберем лучших с безупречной репутацией, которые потом будут анализировать уже соответствующие ситуации и кейсы и предоставлять свои рекомендации", - рассказала Шуляк.

22 декабря журналисты опубликовали видео, на котором нардеп от "Слуга народа" Николай Галушко матерится к полицейским, которые остановили за нарушение правил дорожного движения его водителя. Называл правоохранителей "дебилами". Фракция принесла извинения за поведение нардепа и заявила, что вопрос будет рассмотрен на этическом комитете партии. В то же время Галушко снова назвал полицейских "дебилами".