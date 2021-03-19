Вытирали нос и смотрели в телефон. ОПЗЖ не аплодировали выступлению в поддержку Украины

Депутаты из фракции ОПЗЖ не аплодировали выступлению президента Литвы Гитанаса Науседы, который заявил о поддержке Украины и осудил военную агрессию России.
Когда литовский президент завершил выступление словами "Слава Украине", зал парламента поддержал его аплодисментами. Депутаты ответили "Героям слава" и аплодировали стоя.
Аплодисменты продолжались почти минуту.
Не аплодировали депутаты с ОПЗЖ Нестор Шуфрич, Александр Колтунович. Михаил Макаренко вытирал нос, а Александр Качный смотрел в телефон.
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Среди политиков украинцы чаще всего выражают недоверие нардепам с ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Вадиму Рабиновичу. Такие результаты опроса обнародовал Центр Разумкова.
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