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пятница, 19 марта 2021 13:26

Вытирали нос и смотрели в телефон. ОПЗЖ не аплодировали выступлению в поддержку Украины
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Депутаты из фракции ОПЗЖ не аплодировали выступлению президента Литвы Гитанаса Науседы, который заявил о поддержке Украины и осудил военную агрессию России.

Когда литовский президент завершил выступление словами "Слава Украине", зал парламента поддержал его аплодисментами. Депутаты ответили "Героям слава" и аплодировали стоя.

 
 
 

Аплодисменты продолжались почти минуту.

Не аплодировали депутаты с ОПЗЖ Нестор Шуфрич, Александр Колтунович. Михаил Макаренко вытирал нос, а Александр Качный смотрел в телефон.

 
 

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Среди политиков украинцы чаще всего выражают недоверие нардепам с ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Вадиму Рабиновичу. Такие результаты опроса обнародовал Центр Разумкова.

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