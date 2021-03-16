Медведчук с Рабиновичем возглавили антирейтинг

Медведчук с Рабиновичем попали в парламент по списку ОПЗЖ.

Среди политиков, государственных чиновников украинцы чаще всего выражают недоверие нардепам с ОПЗЖ Виктору Медведчуку и Вадиму Рабиновичу. Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра Разумкова, проведенного с 5 по 9 марта.

Недоверие Медведчуку выражают 78%, Рабиновичу - 76,5%.

Председателю Исполнительного комитета Национального совета реформ Михеилу Саакашвили не доверяют 74%, 5-му президенту Петру Порошенко - 73%, премьер-министру Денису Шмыгалю и министру внутренних дел Арсену Авакову - 72%, экс-премьеру Юлии Тимошенко - 72%, нардепу с ОПЗЖ Юрию Бойко - 71,5%.

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Социологи опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей.

Погрешность исследования не превышает 2,3%.

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, то за действующего главу государства Владимира Зеленского проголосовали бы 27,4% тех, кто примет участие в выборах и определился с кандидатурой. Это на 4% больше, чем месяц назад.