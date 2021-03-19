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пятница, 19 марта 2021 11:32

Россия должна уйти прочь из Украины, до тех пор будет под санкциями - президент Литвы выступил в Раде

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Россия должна уйти прочь из Украины, до тех пор будет под санкциями - президент Литвы выступил в Раде
Литва поддерживает Украину на пути к ЕС и НАТО, заявил Гитанас Науседа. Фото: Oleksandr Klymenko

Президент Литвы Гитанас Науседа выступил в Верховной Раде Украины. Речь к народным депутатам он начал на украинском языке.

Его приветствовали аплодисментами.

"Хотя прошло семь лет от военной агрессии, которая разрушила международный порядок и согласие в Европе, мы литовцы дальше твердо говорим: Крым - это Украина (присутствующие в зале аплодировали стоя, аплодисменты продолжались долго). Мы строго осуждаем Россию. Выступаем за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Поздравляем инициативу по созданию "Крымской платформы", - сказал литовский президент.

"Призываем Россию и ее группировки безотлагательно выполнить требования Минских соглашений. Санкции против России должны действовать до тех пор, пока она не оставит незаконно занятые территории Украины.

Не сомневаемся, что крепкой Украине место в крепкой Европе. Искренне рады за цивилизационный выбор Украины - стремиться к европейской и евроатлантической интеграции, как утверждено в Конституции.

Литва всегда поддерживала вас на пути к ЕС и НАТО. Мы знаем лучше чем кто-либо другой, что вас ждут тяжелые испытания и готовы поделиться опытом. Успех реформ нужен прежде всего для обеспечения благосостояния населения и стабильности государства.

Верю, что тесное взаимодействие между нашими странами, образование цифровой экономики могло бы открыть полезные возможности для развития украинской промышленности, предприятий.

Кризис мы преодолеем с помощью массового прививания. Лично добиваюсь, чтобы лидеры ЕС договорились о солидарном механизме распределения вакцин со странами "Восточного партнерства", - заявил Науседа. Аплодисменты.

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Также он заявил о "опасной белорусской атомной электростанции".

"Строитель электростанции Россия не только подвергла риску здоровье жителей региона, но и пытается использовать проект электростанции для расширения своего влияния.

Растущая хрупкость Беларуси означает прямую угрозу для интересов не только Литвы, но и Украины. Поэтому хочу попросить власти Украины поддержать позицию стран Балтии в отношении белорусской атомной электростанции и не покупать электроэнергии, произведенной в Островце", - заявил Науседа.

Депутаты снова аплодировали.

"Своевременные инвестиции позволили Литве уменьшить прямую угрозу, которую несут такие российские энергетические проекты, как трубопровод "Nord Stream 2". Поэтому радуемся, что и Украина намерена отправиться путем синхронизации электрических сетей с континентальной Европой.

Века общей истории научили литовцев уважать свободолюбивый украинский народ и высоко ценить ваш независимый характер. Сегодня мы с радостью наблюдаем восстановление и возрождение вашей страны - достойного и знающего свою ценность европейского государства. Украинский народ стоит изменений, полных надежды.

Слава Украине", - сказал президент Литвы.

"Героям слава", - ответили депутаты. Зал аплодировал стоя.

8-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант аннексировал Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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