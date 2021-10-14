"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели

"С поста спикера еще никто не становился президентом. Теперь этот предохранитель снят", - заявил Дмитрий Разумков сразу после своего отзыва с должности спикера.

О его отставке говорили уже год. Все решилось 15 сентября. Тогда на футболе лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия якобы договорился с олигархом Игорем Коломойским, что отзыв Разумкова поддержат подконтрольные ему избранники из депутатских групп.

7 октября 284 проголосовали за снятие Разумкова с должности. Если бы не группы "За будущее", "Доверие", почти вся фракция "Батькивщина", некоторые внефракционные, то 215 голосов "Слуг народа" не хватило бы.

Автор: Getty images Бывший спикер Дмитрий Разумков при избрании на эту должность два года назад получил рекордную поддержку - 382 голоса народных избранников

В политикуме заговорили, что Разумков может создать свою депутатскую группу в парламенте. Лично в список "Слуг народа" он завел трех депутатов: Нелли Яковлеву, Василия Мокана, Владимира Козака. Первые двое открыто выступили в его защиту во время выездной фракции в Трускавце.

На Разумкова ориентируются еще трое, которые не голосовали за отставку. Это - Дмитрий Наталуха, председатель комитета экономического развития. Также руководители комитетов по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак и аграрного Николай Сольский. Не поддержали его увольнение и Оксана Дмитриева, Олег Воронько, Артем Дмитрук и Людмила Буймистер.

В "Слуге народа" говорят: если Разумков создаст свою группу, начнут процедуру лишения его мандата народного депутата.

- Еще до того, как было принято решение, буду я председателем Верховной Рады, я говорил, что буду строить команду, - говорил Разумков. - И внутри парламента, я надеюсь, найдутся такие люди, и вне его.

Gazeta.ua спросила у экспертов о дальнейшей политической судьбе экс-спикера.

Юрий Подорожний, эксперт в Украинском центре общественного развития:

- Разумкова - один из немногих с "зеленой" команды, кто ушел с поста без негатива. Как политтехнолог, хорошо это понимал или уйдет, или его уйдут. Поэтому можно пойти, как Андрей Богдан из Офиса президента, или Руслан Рябошапка из Генпрокуратуры - с отрицательным шлейфом. Бывшего премьера Андрея Гончарука не пинал только ленивый.

В борьбе Зеленский-Разумков президент выглядел не очень. Потому что в представлении большинства спикер ушел с должности как человек, который боролся за закон. Что хотел соблюдать регламент, а ему не дали. Разумков пошел с позитивом и это делает его фигурой, под которую можно было бы создавать политическую силу. Очевидно, Разумков рассчитывает на это. Не станет таким лидером оппозиции, как в свое время Ющенко. Который выходил на трибуну Верховной Рады и говорил: "Я вернусь". Масштаб личности не тот. Под Ющенко можно было выделять средства и человеческий ресурс, а вот под Разумкова - непонятно. Какой-то период еще будет интересным. Потом надо будет привлекать к себе внимание. Тем более, за последние два года украинские новости превратились в хайп. Если нет хайпа, то это не имеет значения. Поднимают цены на коммуналку, а людям плевать. Лучше обсудим, вызвал какой-то депутат проституток.

Даже если создаст сам или под него создадут политсилу, она не попадет в первый эшелон. Это будет партия, о которой перед выборами в Верховой Рады будут обсуждать, преодолеет ли проходной барьер. Это партия уровня Гройсмана, Шария, Мураева, которые вскоре будут бороться за прохождение в парламент.

Если попадет в ОПЗЖ или "Европейскую солидарность", то растворится, станет никем и там нет политического будущего. Должен зайти в проект, где будет минимум первым, вторым номером или равным среди лидеров. Говорят, Разумков может присоединиться к Кличко. Но он исчезнет на фоне столичного мэра.

Могут давать деньги и Ахметов, и Коломойский, и Пинчук. Даже Порошенко

В ближайшее время увидим соревнования между политиками за спонсора. Разумкову могут давать деньги и Ахметов, и Коломойский, и Пинчук. Даже Порошенко мог бы финансировать параллельный проект, чтобы забрать у "зеленых" какие-то проценты.

Разумков рассчитывать на разочарованных избирателей "Слуг народа". Территориально они по всей Украине. Меньше на Западе, больше на Востоке. Это интеллектуальная часть избирателей Зеленского, которые разочаровались в президенте как политике. Но которые не будут поддерживать старые политические проекты. Тем более, сегодня активно высвободилась ниша "Голоса" - проукраинского, западного, либерального избирателя.

Автор: Андрей Якобчук Бывший спикер Дмитрий Разумков теперь сидит в парламенте на задних рядах за депутатами от «Европейской солидарности»

Евгений Магда, из Центра общественных отношений:

- У Разумкова нет харизмы, которой мог бы в себя влюбить. Поэтому ему нужно действовать максимально оперативно. Если до конца осени не покажет новую команду, свои новые возможности в Верховной Раде, вне парламента, дальше будет сложно себя представить.

Если до конца осени не покажет новую команду, дальше будет сложно себя представить

Его ценность как второго номера в чьей то команде заключается в знаниях о Зеленском: как мыслит, как будет действовать. Разумков - опытный политтехнолог. Понимает политические процессы. Сейчас находится в определенном шпагате. Между потребностью заявить о себе и осознанием того, что если это сделает, то станет активной мишенью для нападок. Уже раздувают скандал, что передал какие-то земли Верховной Рады. Это выглядит слабовато по сравнению с тем, что делают "слуги". Говорят о лишении его мандата народного депутата. Но это может быть на пользу. У нас любят тех, кого преследует власть.

Разумков ориентируется на русскоязычного или двуязычного избирателя. Должно быть умеренно-патриотическим. Это бывшие избиратели Януковича, которые 2019 голосовали за Зеленского, а сейчас разочарованы в президенте.

Михаил Басараб, политолог:

- Разумкова сейчас дают неоправданный аванс относительно политического будущего. Такое внимание приковано исключительно из-за конфликта с Владимиром Зеленским. Явные и скрытые оппоненты президента заинтересованы в подогревании этого противостояния. В частности, дают телеэфиры на своих каналах. Это способствует Разумкову. Видим беспрецедентный шаг в период правления Зеленского. Предыдущие уволеные чиновники шли тише. Если выражали недовольство, то не публично или обтекаемо. Разумков пошел на открытое и длительное противостояние. Председателя Верховной Рады было труднее уволить, чем руководителя своего Офиса.

Будущее Разумкова зависит от того, вызовет ли он интерес в серьезных инвесторов на бирже политических актеров. Это олигархи. На него могут делать ставки Ахметов, Порошенко. Не стоит забывать о Пинчуке. Известно об отношениях Разумкова с Сергеем Тигипко, небедным человеком, достаточно самостоятельным игроком. Есть еще Коломойский, известный своей коварной коммуникацией, в частности, с Зеленским. То, что он остается придворным олигархом, не означает, что не сможет создавать проблемы президенту и финансировать альтернативные проекты. Разумков как политический актер вышел на биржу, где к нему присматриваться потенциальные инвесторы, которые управляют ассортиментом политических фигур. Посмотрят, как поведет себя дальше: будет пытаться вести активную кампанию или сникнет и отойдет в тень. Пока не факт, что его тепленьким возьмут и вокруг начнут строить новый политический проект. У политика Разумкова неплохой баланс доверия. Но он не обязательно переходит в высокий электоральный рейтинг. Доверять - не значит пойти и проголосовать.

У политика Разумкова неплохой баланс доверия. Но он не обязательно переходит в высокий электоральный рейтинг

В последние месяцы противостояния Разумкова с Зеленским, экс-спикер "поправел": в его заявлениях стало меньше пророссийского космополитизма. Появилось больше сдержанного патриотизма. Не исключаю, что это делалось из конъюнктурных соображений. Понятно, что патриотического населения у нас больше. На ватных или пророссийских лозунгах далеко не уедешь. Эта ниша довольно короткая и там уже есть выразительные и давно известные игроки: ОПЗЖ, Мураев, Борис Колесников создает новый проект. Входить туда будет сложнее. А вот патриотическая и прозападная ниша значительно больше. Поле для маневра для новых игроков шире. Но свою сущность, идеологические убеждения никуда не денешь. Разумков праздновал 9 мая, потому что "деды воевали", хотя вся Украина отмечает 8 мая. Несмотря на свой молодой возраст так показал, что является советским человеком.

Он был против санкций в отношении Медведчука, одним из инициаторов пересмотра закона о защите государственного языка

Он был против санкций в отношении Медведчука, одним из инициаторов пересмотра закона о защите государственного языка. Относительно войны, оккупированных территорий у Разумкова лайтово-русская риторика. Что надо бороться за тех людей, убеждать. Какой бы ни была динамика Разумкова в последние месяцы, его всегда будет клонить в пророссийский сторону. Разумков напоминает реинкарнацию Тигипко в украинской политике. С одной стороны это был "белый воротничок" - нарядный костюм, европейский лук, а с другой - комсомольский номенклатурный политик пророссийского направления.

Если Разумков хочет иметь политическое будущее, то ему сейчас нужно по максимуму использовать свой статус. Должен быть готов к следующим парламентским выборам. Чтобы повысить свою политическую капитализацию, должен собрать вокруг себя группу депутатов. Как волк-одиночка он никому не интересен. Разве на вторых или третьих ролях для усиления какого-то условно центричного политического проекта. Чтобы можно было торговаться с потенциальными партнерами или инвесторами, надо показать свой капитал. Что имеет сегодня - недостаточно. Преимущества, которые получил в конфликте с Зеленским, быстро растворятся. Выходить с какими то инициативами лучше от группы или депутатского объединения. Скорее всего, создаст такое. Когда то говорили, что часть фракции "Голоса" Железняка и Рудик готовят под Разумкова. Но в украинской политике все непостоянно. По депутатах из "Слуг народа", которых он привел или голосовавших против его отставки - не факт, что пойдут за ним. Многие пообростали обязательствами, связями, доходами, вошли в другие группы влияния. Все эти люди есть списочниками. Оставят фракцию, и есть большой риск потерять мандат. Если Разумкову удастся удержать положительную динамику, есть большая вероятность, что к нему потянутся и присоединятся к его объединению. На это есть считанные недели.

Дмитрия Разумкова в команду Владимира Зеленского привел ныне покойный юрист Сергей Нижний. Он консультировал "Студию 95". Разумков был главным советником по политическим вопросам и спикером штаба кандидата в президенты Зеленского. Возглавлял партию "Слуга народа" , завел ее в парламент под №1. При избрании председателем парламента получил наибольшую за время существования Верховной Рады поддержку. За его кандидатуру проголосовали 382 парламентария. В политике Разумков с 2006 года. До избрания Виктора Януковича президентом был политтехнологом в штабе Партии регионов. Потом пошел в Министерство регионального развития и строительства. Оттуда - в команду Сергея Тигипко, был руководителем протокола его партии "Сильная Украина". Через четыре года работал советником губернатора Кировоградщины Андрея Николаенко.